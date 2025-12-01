離婚自己代證人簽名？ 林智群急阻止：可能導致1後果
一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。對此，律師林智群在臉書表示，自己簽家人名字，可能會導致「離婚無效」，證人的錢不要省。
有女網友昨在Threads徵兩名離婚證人，希望能到某區公所幫忙簽名。並透露這是她年的痛，愛恨交疊、創傷，經歷暴力後的結果，「會刻在我心中一輩子的痛」。不少網友表示願意幫忙，卻有一名網友提議「不用證人，拿單子到外面隨便簽2個家人名字，就好了」。原PO回應打算如此做。
林智群提醒，自己簽家人名字，可能會導致「離婚無效」。「如果那個婚姻讓妳很痛苦，真的想離婚，請務必離婚成功！證人的錢不要省」。他並呼籲網友，法律的事情不要亂教，結婚不能兒戲，離婚更不能兒戲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言