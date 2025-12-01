快訊

民眾黨發言人李有宜退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

警察分局長取締圓山飯店違建 蔣中正關說且下令拔官

不是未來是「現在」資深房仲示警：台灣很多房子已經沒有人要了

離婚自己代證人簽名？ 林智群急阻止：可能導致1後果

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。對此，律師林智群在臉書表示，自己簽家人名字，可能會導致「離婚無效」，證人的錢不要省。

有女網友昨在Threads徵兩名離婚證人，希望能到某區公所幫忙簽名。並透露這是她年的痛，愛恨交疊、創傷，經歷暴力後的結果，「會刻在我心中一輩子的痛」。不少網友表示願意幫忙，卻有一名網友提議「不用證人，拿單子到外面隨便簽2個家人名字，就好了」。原PO回應打算如此做。

林智群提醒，自己簽家人名字，可能會導致「離婚無效」。「如果那個婚姻讓妳很痛苦，真的想離婚，請務必離婚成功！證人的錢不要省」。他並呼籲網友，法律的事情不要亂教，結婚不能兒戲，離婚更不能兒戲。

一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。示意圖。圖／AI生成
一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。示意圖。圖／AI生成

離婚 林智群 結婚 法律 家人 名字

延伸閱讀

黃子佼獲緩刑 林智群：心得就是有錢真好

「G奶周子瑜」祈錦鈅證實已離婚一年　獨自崩潰努力撐著

陳為民怒轟「全台測速照相密度」是國恥　質疑民代都噤聲

「鹹酥雞365元」罵女友拜金女 律師看不下去：欠錢的還想教債權人理財

相關新聞

請假遭拒棄重病男逃逸 女移工犯遺棄罪判6月、刑後驅逐出境

嘉義縣一名印尼籍看護「亞蒂」（譯名），因向雇主請假遭拒，竟在深夜不告而別，遺留重度身心障礙、無自救能力的林姓男子獨自一人...

離婚自己代證人簽名？ 林智群急阻止：可能導致1後果

一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。對此，律師林智群在臉書表示，自己簽家...

男趁到醫院照顧友人竟潛入其他病房偷手機 法院判8個月

屏東縣鄭姓男子趁著到部立屏東醫院4樓照顧生病友人，發現同樓層其他病房，有一隻三星手機無人看管，鄭男趁機潛入病房偷走手機，...

高雄男闖道路工地竊怪手千升柴油 辯「車借人」衛星定位曝行蹤

劉姓男子去年2月27日凌晨開車行經桃源區台20線臨時便道旁，見一旁施工的怪手、大貨車無人看管，便將怪手、貨車內的1000...

他開農耕車…倒車不慎撞死母親 法院判緩刑：本身無盡悔恨與自責

台南市王姓農民務農時駕駛農耕用車，他倒車時沒注意蕭姓母親騎機車正騎到後方，二車碰撞，母親顱骨破裂當場死亡；台南地院審理時...

他受雇進行永康國小地下室工程 竟趁夜色持剪行竊電纜線變賣27萬

陳姓男子受雇於承攬台南市永康國小整建工程的公司時，取得國小地下室鐵捲門遙控器，竟號召共犯晚間持電纜剪闖入學校地下室，行竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。