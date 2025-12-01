離婚自己代證人簽名？ 林智群急阻止：可能導致1後果

一名女子要辦離婚登記，昨在Threads徵求兩名證人，竟有網友建議她自己代家人簽名。對此，律師林智群在臉書表示，自己簽家人名字，可能會導致「離婚無效」，證人的錢不要省。

有女網友昨在Threads徵兩名離婚證人，希望能到某區公所幫忙簽名。並透露這是她年的痛，愛恨交疊、創傷，經歷暴力後的結果，「會刻在我心中一輩子的痛」。不少網友表示願意幫忙，卻有一名網友提議「不用證人，拿單子到外面隨便簽2個家人名字，就好了」。原PO回應打算如此做。