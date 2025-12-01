他開農耕車…倒車不慎撞死母親 法院判緩刑：本身無盡悔恨與自責

台南市王姓農民務農時駕駛農耕用車，他倒車時沒注意蕭姓母親騎機車正騎到後方，二車碰撞，母親顱骨破裂當場死亡；台南地院審理時，考量王自首、父親表示家人都願意原諒，王本身亦是無盡的悔恨與自責，其還有3名幼子要扶養，依過失致死罪判刑8月、宣告緩刑2年。

判決書指出，王姓男子今年5月9日中午12時許，駕駛農耕用車沿台南市將軍區未命名道路由西往東方向行駛，並在巷埔里一處電桿前倒車時，當時他的蕭姓母親騎機車在同條道路上，就在王的後方；王沒有發現到母親，持續倒車導致二車碰撞，致王母倒地。

王緊急通報警消，將母親送醫，但王母因頭胸腹輾傷多處骨折、顱骨破裂，當場死亡；檢方偵訊時，王承認犯行，認定王依當時情狀及其智識、能力，又無不能注意特別情事，竟貿然倒車，致其母親閃避不及肇事，王的過失駕駛行為，與其母死亡具因果關係。

法院指出，當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷或障礙物、視距良好等，客觀上並無不能注意情事；王疏未注意後方車輛而貿然倒車，撞擊其母親機車肇事，當場死亡，台南市車輛行車事故鑑定會鑑定也指出王的駕駛行為顯有過失。

不過，王在車禍發生後，在警方據報前往現場處理時，即在場並自首承認為肇事者，王承認過失而接受裁判，依法減輕其刑；且王的父親出庭表示，發生此意外實屬不幸，但家人都願意原諒被告，請求法院給予兒子緩刑自新的機會，並提出家人已原諒的和解書。

法院審酌，王疏未注意遵守道路交通規範，造成自己及家人痛失至親無法抹滅傷害，疏有不該；考量王承認犯行，態度良好，且被害人為其母親，相信本人亦是無盡的悔恨與自責，加上家人都願意原諒，王有3子、均未成年，需與太太一起扶養，目前與父親一起務農等。