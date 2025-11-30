越南移工殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 一審判刑結果出爐

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警今年6月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院近日針對范涉案部分審結，依違反野生動物法等罪，分判4月（可易科）、8月徒刑，併科5萬元罰金。

越南籍范姓、潘姓移工涉在今年3月間，宰殺一隻流浪貓後扒皮，以1500元價格在后里區交易販售，范分得500元酬勞，另在今年4月間，二人又持獵槍獵殺保育類野生動物石虎，再以3000元價格售出。

台中地檢署獲報後指揮保七總隊，今年5月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。

另再溯源查出潘姓移工涉案，今年6月間再持搜索票，赴新社區、后里區等3處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警發現，潘姓移工從2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。

檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，聲請法院羈押獲准。