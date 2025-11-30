快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

越南移工殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 一審判刑結果出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警今年6月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院近日針對范涉案部分審結，依違反野生動物法等罪，分判4月（可易科）、8月徒刑，併科5萬元罰金。

越南籍范姓、潘姓移工涉在今年3月間，宰殺一隻流浪貓後扒皮，以1500元價格在后里區交易販售，范分得500元酬勞，另在今年4月間，二人又持獵槍獵殺保育類野生動物石虎，再以3000元價格售出。

台中地檢署獲報後指揮保七總隊，今年5月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。

另再溯源查出潘姓移工涉案，今年6月間再持搜索票，赴新社區、后里區等3處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。

檢警發現，潘姓移工從2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。

檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，聲請法院羈押獲准。

台中地院針對范姓移工涉案部分審結，范已坦認犯行，分依違反野生動物保育法2罪，分判4月徒刑（可易科）、8月徒刑，另併科罰金5萬元，仍可上訴。

警方今年6月逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。圖／警方提供
警方今年6月逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。圖／警方提供
警方今年6月逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。圖／警方提供
警方今年6月逮捕越南籍潘姓移工，發現他在台中新社山區打獵，將石虎遺體當「野味」賣給同鄉。圖／警方提供

移工 保育類野生動物 恐嚇

延伸閱讀

影／覓食身影曝！暌違20年石虎重現沙鹿鹿寮南溪

統振：移工匯款成長強勁 跨足移工機票成新動能

國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

相關新聞

朱學恒強吻鍾沛君遭判刑11月 傳表現良好縮刑將提前出獄

名嘴朱學恒兩年前因強吻北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月，原將於 今年12月23日刑滿，外傳因其在獄中表現良好、符合縮刑條件，獄方核准縮刑，他將於明天提早出獄，重回自由。

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

陳姓、郭姓男子因聽到女性友人向他們訴苦，指出遭到黃姓男子性侵，陳便號召4名男子，6人聯手將黃押上車，帶到靈骨塔給黃上狗鍊...

越南移工殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 一審判刑結果出爐

越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警今年6月間搜索...

國中少年留宿女同學家遭她老爸賞巴掌 投訴大姐頭撂人痛毆

高雄潘姓少年跑到國中女同學家中留宿，同學父親發現後，氣得掌摑潘姓少年，潘男不滿向王姓大姐頭投訴，王女找來王姓男友助陣，持...

2家長受託帶小孩同學戲水卻溺斃 疏於注意各被依過失致死判刑1年

高雄市莊女、許女、黃女三人的小孩是國小同班同學，莊女、許女相約帶各自小孩到屏東縣瑪家鄉牛角灣溪戲水，因女童的母親黃女無法...

台中按摩師突襲兩男客下體…嘴巴貼近私密處嚇壞人 一審判刑

台中市鄭姓按摩師在今年1月間，二度趁按摩時，撫摸兩名男客的下體，上下摩擦，甚至還一度以嘴巴靠近下體，嚇壞客人，兩名男客報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。