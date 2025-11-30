聽新聞
0:00 / 0:00
越南移工殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 一審判刑結果出爐
越南籍范姓、潘姓移工涉違法宰殺流浪貓後扒皮、持獵槍獵殺保育類石虎後，以1500元、3000元價格販售，檢警今年6月間搜索時，潘男還持獵槍恐嚇警員後逃逸，但隔天即落網，遭檢方聲押獲准，范則施以監控設備，以防逃亡，台中地院近日針對范涉案部分審結，依違反野生動物法等罪，分判4月（可易科）、8月徒刑，併科5萬元罰金。
越南籍范姓、潘姓移工涉在今年3月間，宰殺一隻流浪貓後扒皮，以1500元價格在后里區交易販售，范分得500元酬勞，另在今年4月間，二人又持獵槍獵殺保育類野生動物石虎，再以3000元價格售出。
台中地檢署獲報後指揮保七總隊，今年5月先查獲范姓移工，檢方訊後考量無羈押必要，施以監控設備，以防逃亡。
另再溯源查出潘姓移工涉案，今年6月間再持搜索票，赴新社區、后里區等3處搜索，潘在搜索期間，持獵槍瞄準、恐嚇員警後趁機逃逸，隔天在新社區遭拘提到案，扣得4把自製獵槍、喜德釘火藥及製造獵槍所用之零件、工具。
檢警發現，潘姓移工從2020年10月間起就被通報行蹤不明，在台失聯流竄近5年且居無定所，他長期新社一帶的淺山區持自製獵槍四處游獵，將「野味」以每隻幾百元或數千元賣給同鄉食用，以賺取所得維生。
檢察官複訊後認為，潘涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法及恐嚇罪嫌，所犯5年以上重罪，有逃亡、串滅證之虞，聲請法院羈押獲准。
台中地院針對范姓移工涉案部分審結，范已坦認犯行，分依違反野生動物保育法2罪，分判4月徒刑（可易科）、8月徒刑，另併科罰金5萬元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言