國中少年留宿女同學家遭她老爸賞巴掌 投訴大姐頭撂人痛毆

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄潘姓少年跑到國中女同學家中留宿，同學父親發現後，氣得掌摑潘姓少年，潘男不滿向王姓大姐頭投訴，王女找來王姓男友助陣，持球棒痛毆同學父親，高雄高分院審理後，依傷害罪判王女4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，2022年3月15日，潘男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現女兒找來同學留宿，一時氣憤出手掌摑潘男，潘男心有不甘，離開後向靠山王姓大姐頭投訴，王女為替潘男出口氣，找王姓男友和2名不詳姓名男子幫忙。

同日下午5時許，王女的王姓男子載著兩名友人前往潘父住家，一下車見潘父就持球棒痛打，導致潘父有輕微腦震盪，四肢也有多處擦挫傷，氣得怒告王女等人傷害。

六龜分局接獲報案後，循線逮捕王女、王姓男友和潘姓少年等3人，潘男因就讀國中還未成年，移送高雄少年家事法院後，被法官裁定交付保護管束，王女則被依橋頭地檢署依傷害罪起訴，王男卻因未出庭應訊，被橋頭地院發布通緝

橋頭地院審理後依傷害罪判處王女有期徒刑5月，王男因未到庭通緝中，仍未審結。潘女判刑後上訴，主張自己懷孕，盼法官從輕發落給她緩刑。

高雄高分院審理後，合議庭認為，王女雖與潘父達成調解，但至今仍未依調解條件付款，一再拖延清償，造成潘父受騙之心理感受，但考量王女於審理期間已經產子，在超商擔任店員，獨自扶養5個月大幼子，改判徒刑4月，仍可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
傷害罪 男友 通緝

