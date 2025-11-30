快訊

台中按摩師突襲兩男客下體…嘴巴貼近私密處嚇壞人 一審判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓按摩師在今年1月間，二度趁按摩時，撫摸兩名男客的下體，上下摩擦，甚至還一度以嘴巴靠近下體，嚇壞客人，兩名男客報警提告，鄭在法院審理時，坦認犯行，也與被害人達成和解，法官依兩罪各判鄭6月徒刑，應執行9月，可易科27萬元，可上訴。

檢警調查，鄭姓男子是台中市某養身會館的按摩師，他涉在今年1月間，替兩名男客按摩時，以手摸兩名男客的下體，還在期間以臉部、嘴巴靠近兩名男客的下體處，兩名男客察覺有異，報警提告。

鄭男到案時，雖然向檢警承認，曾經服務兩名男客，但否認按摩過程中，有撫摸兩名男客的下體，但檢方仍依兩名證人的證詞，依強制猥褻罪起訴。

不過台中地院審理時，鄭男承認犯行，也與兩名男客達成和解，法官審酌，鄭男既已坦認犯行，也與被害人成和解，犯後態度尚可，沒有前科，認定兩次強制猥褻犯行，分判6月徒刑，應執行9月，可易科27萬元，仍可上訴。

台中市鄭姓按摩師涉撫摸男客下體，一審判鄭9月徒刑。示意圖／Ingimage
台中市鄭姓按摩師涉撫摸男客下體，一審判鄭9月徒刑。示意圖／Ingimage

台中按摩師突襲兩男客下體…嘴巴貼近私密處嚇壞人 一審判刑

