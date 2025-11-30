他交新女友想結束炮友關係報警遭跟騷…女方怒告求償 法院駁回

台南市一名女子不滿前男友要與她斷絕來往，又向警察報案她涉嫌跟蹤騷擾，讓警方開立書面告誡，她提告主張對方向警方惡意謊報的行為，讓她身心狀況不佳，造成傷害，要求賠償精神慰撫金60萬元；男子反駁只是想要結束炮友關係但卻遭女子威脅，台南地院駁回女子告訴。

台南市一名女子提出侵權行為損害賠償訴訟主張，前男友向警方謊稱她在去年4月至7月間有騷擾行為，涉犯跟蹤騷擾防制法，讓警方在同年9月開立告誡單；但從LINE對話紀錄可證明，兩人在2021年10月至去年7月間均是在交往狀態，她並沒有騷擾。

女子表示，前男友在去年7月稱要分手後突然避不見面，但兩人有借貸關係、且對方有拍性私密影片，她為釐清借款以及影片有無刪除才會致電；對方向警方謊報案，惡意毀損她的名譽，讓她身心狀況不佳，無法工作，需就醫治療，惡性重大，造成她的傷害，請求賠償精神慰撫金60萬元。

該名男子指出，雙方是在交友軟體上認識，單純是炮友關係，他在去年初有正式交往對象，提出結束關係，但女子多次爭吵，希望繼續維持關係，自此便經常有衝突；去年7月他傳訊說明不想持續炮友關係並封鎖，女子開始以各種方式試圖聯繫，到處打電話。

男子說明，女子還致電到他合夥經營的餐廳，表示要將他行為不檢點公諸於世，甚至寄檢舉函到醫院等相關單位，內容鉅細靡遺描述兩造隱私行為；他不堪其擾才錄音蒐證，報警提告，男子表示他的借款早已清償，過去拍攝的影片也已刪除，女子的行為才讓他身心俱疲、備受煎熬。