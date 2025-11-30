女客入住逢甲商圈飯店 踢到停車格擋板摔傷索償250萬敗訴

蔡姓女子在前年入住逢甲商圈一間酒店，她在地下停車場行走時，因踩到停車格的停車擋板而摔傷，她指控酒店未做好相關措施，造成她骨折、五十肩等傷勢，向酒店求償250萬元，台中地院認定，酒店停車場燈光明亮、標示清楚，蔡女求償無理由，判蔡女敗訴，仍可上訴。

判決指出，蔡姓女子在前年5月初時，入住逢甲商圈一間酒店，她在地下停車場時，因踩到停車格內的停車擋板而摔傷，受有左近端肱骨骨折併五十肩，還造成物品毀損，她向台中地院提出民事侵權損害告訴，向該酒店求償250萬元。

蔡女主張，酒店未警示行人不得穿越停車格，且導致她受傷的21號停車格，車格是灰色磁磚，即便停車擋板上有深藍色「STOP」標示，但該擋板是金屬材質，兩者顏色相近、難以注意，且停車格上無燈光照明，僅以相鄰的20號停車格上的燈光，作為間接照明。

另外20號停車格還有停放車輛，導致她行經20號停車格時時，無法清楚辨識停車擋板位置而摔傷，酒店在相關設施的標示明顯不足，具有安全具體危險存在，也不具當時科技、專業水準可合理期待的安全性，因此向酒店索賠。