朱學恒強吻鍾沛君遭判刑11月 傳表現良好縮刑將提前出獄
名嘴朱學恒兩年前因強吻北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月，原將於 今年12月23日刑滿，外傳因其在獄中表現良好、符合縮刑條件，獄方核准縮刑，他將於明天提早出獄，重回自由。
朱學恒被控於2022 年8月6日與鍾沛君及友人聚餐時，趁人離席後對鍾沛君兩度強抱、強吻，鍾曾試圖撇頭避開，但朱再度上前，涉嫌強制猥褻。
朱起初稱有酒後斷片但否認犯行，一審法院判處有期徒刑1年2個月；朱上訴但改口認罪，二審改判11個月，朱放棄上訴，判決確定。民事部分，鍾沛君向其求償500萬元，最終判朱須賠償35萬元確定。朱於2025年1月24日報到入監執行。
根據行刑累進處遇條例，若有期徒刑受刑人入監後累進處遇進至第三級以上，每月表現成績總分達標者，可獲得縮減刑期。外傳朱學恒每月分數均超過標準，此次獲縮刑20多天，順利提前出獄，原訂12月23日出獄，將提早於明天12月1日出獄。
