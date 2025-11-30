趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月

嘉義一名郭姓男子趁前女友因感冒藥熟睡、無法抗拒時伸手襲胸，事後女子憤而報案。嘉義地方法院審理後認定行為違反性自主權，依乘機猥褻罪判處郭男有期徒刑8月，可上訴。

判決書表示，郭男與前女友分手後，因欲向女方收取代購感冒藥的費用，在女方同意下，今年5月27日晚間前往女子位於嘉義縣中埔鄉的住處收款。郭男抵達時已是隔天凌晨2時許，進入2樓房間時，發現女子因服藥沉睡。

檢警調查，郭男見狀竟起乘機猥褻的犯意，趁女子無法察覺與抗拒，躺在其身後，徒手伸入睡衣內抓揉胸部，以滿足自身性慾。女子醒後感到受辱，事後向警方報案，檢方依乘機猥褻罪將郭男起訴。