趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月
嘉義一名郭姓男子趁前女友因感冒藥熟睡、無法抗拒時伸手襲胸，事後女子憤而報案。嘉義地方法院審理後認定行為違反性自主權，依乘機猥褻罪判處郭男有期徒刑8月，可上訴。
判決書表示，郭男與前女友分手後，因欲向女方收取代購感冒藥的費用，在女方同意下，今年5月27日晚間前往女子位於嘉義縣中埔鄉的住處收款。郭男抵達時已是隔天凌晨2時許，進入2樓房間時，發現女子因服藥沉睡。
檢警調查，郭男見狀竟起乘機猥褻的犯意，趁女子無法察覺與抗拒，躺在其身後，徒手伸入睡衣內抓揉胸部，以滿足自身性慾。女子醒後感到受辱，事後向警方報案，檢方依乘機猥褻罪將郭男起訴。
法院審理時，法官認為郭男為智識正常成年人，竟在前女友身體虛弱、熟睡的情況下違背信任實施猥褻行為，顯然未能理性控制情慾，侵犯他人性自主與身體權益，行為實屬不當。考量其前科素行尚可、犯後在庭上始坦承犯行、尚未與被害人和解（被害人無調解意願）、及其家庭與經濟狀況等多項情狀，量處有期徒刑8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言