快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名郭姓男子趁前女友因感冒藥熟睡、無法抗拒時伸手襲胸，事後女子憤而報案。嘉義地方法院審理後認定行為違反性自主權，依乘機猥褻罪判處郭男有期徒刑8月，可上訴。

判決書表示，郭男與前女友分手後，因欲向女方收取代購感冒藥的費用，在女方同意下，今年5月27日晚間前往女子位於嘉義縣中埔鄉的住處收款。郭男抵達時已是隔天凌晨2時許，進入2樓房間時，發現女子因服藥沉睡。

檢警調查，郭男見狀竟起乘機猥褻的犯意，趁女子無法察覺與抗拒，躺在其身後，徒手伸入睡衣內抓揉胸部，以滿足自身性慾。女子醒後感到受辱，事後向警方報案，檢方依乘機猥褻罪將郭男起訴。

法院審理時，法官認為郭男為智識正常成年人，竟在前女友身體虛弱、熟睡的情況下違背信任實施猥褻行為，顯然未能理性控制情慾，侵犯他人性自主與身體權益，行為實屬不當。考量其前科素行尚可、犯後在庭上始坦承犯行、尚未與被害人和解（被害人無調解意願）、及其家庭與經濟狀況等多項情狀，量處有期徒刑8月。

男子趁前女友病弱襲胸，嘉義地院判8月徒刑。圖／本報資料照片
男子趁前女友病弱襲胸，嘉義地院判8月徒刑。圖／本報資料照片

前女友 猥褻 嘉義

延伸閱讀

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

國民黨嘉義市長人選遲未定 組發會主委參加黨慶說話了

替女下屬刮痧卻摸胸 男主管瘋狂道歉反成鐵證需賠25萬

阿伯超商看完A片竟猥褻國小女童 父親不捨：小孩是有記憶的

相關新聞

朱學恒強吻鍾沛君遭判刑11月 傳表現良好縮刑將提前出獄

名嘴朱學恒兩年前因強吻北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪判刑11個月，原將於 今年12月23日刑滿，外傳因其在獄中表現良好、符合縮刑條件，獄方核准縮刑，他將於明天提早出獄，重回自由。

「有人落軌」男子打惡作劇電話到中捷…列車減速 察看才知謊報

台中市陳姓男子在今年6月底時，打電話到台中捷運的客服專線，告知捷運市政府站「有人落軌」，中捷不敢大意，透過行控中心將列車...

趁前女友病弱襲胸！嘉義男深夜伸手猥褻判8月

嘉義一名郭姓男子趁前女友因感冒藥熟睡、無法抗拒時伸手襲胸，事後女子憤而報案。嘉義地方法院審理後認定行為違反性自主權，依乘...

台中男討債用大聲公拉布條「不要欠我錢」 因違法反遭罰1萬元

台中市林姓男子因與黃姓市民有債務糾紛，他在今年3月至4月間，3度前往黃住處附近，將一輛貨車懸掛「欠錢不還天理難容」的布條...

短裙辣妹用腳踩走前人掉的500元 法院判罰6倍還要追繳

蔡姓女子今年6月間某日午後，光顧桃園鬧區某彩券行，發現前方買彩券的陳女掉了張新台幣500元現金，竟以左腳踩踏、推至角落，...

遺產可不用給手足 特留分擬修正

身價超過廿億的資深藝人「小哥」費玉清，曾被爆料考慮在身後將全數財產捐獻公益，但照民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。