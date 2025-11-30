快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

台中男討債用大聲公拉布條「不要欠我錢」 因違法反遭罰1萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子因與黃姓市民有債務糾紛，他在今年3月至4月間，3度前往黃住處附近，將一輛貨車懸掛「欠錢不還天理難容」的布條，還用擴音器廣播「不要欠我錢」等語，警方依林男與兩名共犯依違反社會秩序維護法送辦，林遭罰1萬元，另外兩名共犯罰款6000元、8000元。

裁定指出，林姓男子因與黃姓男子有債務糾紛，今年3月底、4月初時，三度前往黃位於大里區的住處，教唆鄭姓、黃姓男子駕駛貨車到該處，將貨車車身四周，綁上「〇〇欠錢不還、人在做天在看，舉頭三尺有神明，欠錢還錢天經地義，欠錢不還天理難容」等布條，

另外還使用擴音器重複廣播「〇〇不要再欠別人錢，也不要再欠我錢」等內容。

警方依違反社維法將林男等3人送辦，台中地院法官認定，林男對黃男有債權存債，應循合法途徑催討，捨此不為，反以綁布條、大聲公等方式，催討債務，顯已逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，達到藉端擾及住戶安寧秩序，致難以維持之程度，應可認定，依法分罰林男等3人6000元至1萬元，可抗告。

台中市林姓男子在今年間以大聲公、綁布條等方式討債，台中地院依違反社維法判罰。圖／本報資料照
台中市林姓男子在今年間以大聲公、綁布條等方式討債，台中地院依違反社維法判罰。圖／本報資料照

