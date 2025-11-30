快訊

「有人落軌」男子打惡作劇電話到中捷…列車減速 察看才知謊報

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今年6月底時，打電話到台中捷運客服專線，告知捷運市政府站「有人落軌」，中捷不敢大意，透過行控中心將列車減速，另外也派員到場確認，發現是謊報，陳男被依違反社會秩序維護法送辦，台中地院發現，陳領有身心障礙證明，判罰2000元。

裁定指出，陳姓男子在今年6月23日下午4時許，用手機打電話到台中捷運的客服專線，向客服人員告知，台中捷運市政府站，「有人掉進鐵軌」，中捷行控中心為避免發生危險，將當時行進中的列車減速，另通報人員到場察看，確認為謊報。

中捷通報第六警分局查處，警方透過手機及相關錄音紀錄等證據，通知陳男到案說明，陳男坦承是「惡作劇」，遭警方依違反社維法函送台中地院裁處。

台中地院審酌，陳男領有中度身心障礙證明，依法減輕處罰，判罰2000元，可抗告。

社維法第85條第3款規定，故意向該公務員謊報災害者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

台中市陳姓男子謊報中捷市政府站有人落軌，台中地院罰他2000元。圖／台中市政府提供
台中市陳姓男子謊報中捷市政府站有人落軌，台中地院罰他2000元。圖／台中市政府提供

