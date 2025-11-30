聽新聞
遺產可不用給手足 特留分擬修正

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北報導

國民黨立法委員吳宗憲（左二）十一月七日舉辦記者會，表示擬修民法，刪除「手足保底<a href='/search/tagging/2/特留分' rel='特留分' data-rel='/2/218636' class='tag'><strong>特留分</strong></a>」規定。本報資料照片
身價超過廿億的資深藝人「小哥」費玉清，曾被爆料考慮在身後將全數財產捐獻公益，但照民法規定，旁系血親仍有繼承權。日、德、法、韓等國特留分僅保障直系親屬與配偶，立院司法及法制委員會本周三將邀法務部、司法院專題報告，法務部也承諾最快明年初啟動修法。前立委羅淑蕾二○一六年卸任後，成為北市會計師公會首位女性理事長，擁數億資產卻捲入兄弟爭產官司。羅淑蕾認為，特留分本來就不應該，尤其是在懲罰結婚沒有小孩的人，她碰過許多案例都是如此，多數人以為兄弟姐妹不會來搶財產，「可是死了以後，大家見到錢都會來搶。」

羅淑蕾說，她都會建議當事人應做好生前規畫，而她自己則秉持「花光最好」原則去享受人生，「自己把它花光最好，何必讓人爭奪？」而生前也要做好遺產配置，能趕快過戶就過戶，別留到死後變特留分爭議問題。

我國單身世代上升、長照需求增加、重組家庭普遍化，制度改革呼聲再起。台灣遺囑協會今年八月在公共政策網路參與平台提案「廢除民法第一二二三條『兄弟姊妹特留分』，回歸遺囑自由，終結家庭紛爭」，迅速累積七千七百一十二人附議。

法務部九月廿三日曾回應，行政院、司法院二○一六年十二月廿六日將「民法繼承編部分條文修正草案」函送立法院審議，但立法院審議時，各界對代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姊妹」之法定繼承人地位及其特留分、保障不同障別之身心障礙者等議題仍有不同意見，再因立院屆期不續審而未完成審議。

法務部今年委請學者辦理「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定」委託研究案，因應高齡化及少子化趨勢，參考日本修正繼承法規定及施行經驗，檢討修正相關規定。法務部長鄭銘謙十月立院備詢時說，最快明年初啟動修法程序。如今立院司法及法制委員會本周三議程，將邀法務部、司法院就「民法繼承編特留分制度之檢討」專題報告。

綠營立院人士認為，民進黨團雖未明確討論及定調方向，不過目前我國家庭結構改變，該議題也與民生相關，確實有討論空間。

國民黨立委吳宗憲認為，這會期有機會通過，目前司法界、實務面都支持修改，就看屆時委員會如何聚焦。吳強調，兄弟姐妹不用特留分，如果手足間感情好可用遺贈方式，包括口述、書面、公證皆可。

遺產 特留分

