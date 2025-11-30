聽新聞
廢旁系特留分 律師：需考量單身狀況

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北報導

民法「兄弟姊妹特留分」該不該刪除，執業律師表示，台灣詐欺案件屢見不鮮，若將旁系血親特留分拿掉，如何避免弱勢單身者更易被詐欺者奪產，「被繼承人的遺族卻無能為力？」也是修法該被討論的問題。

台灣遺囑協會副秘書長王敏華舉例，頂客族夫妻共同置產，盼身後能將房產留給另一半，但依現行法令，兄弟姊妹仍可主張特留分，導致妻子即使有丈夫遺囑，仍可能面臨房產被迫變賣、分配價金。此外，單身者若想遺產全數捐公益，若有同父異母或同母異父的半血緣手足也可分產，悖離逝者意願，常引爆家庭紛爭。據悉，雖然只有藍委提案修法，但綠委態度也支持，朝野若都支持，法案應該能盡快通過。

雨田聯合法律事務所律師雷宇軒表示，隨著社會文化演進，旁系血親間的關係連結沒有像過往連結頻繁，同居共財情形逐漸減少，法規面確實有修正必要。此次修法方向，從立法意旨角度，核心區辨在「遺囑自由／財產自主」與「家屬最低生活保障」兩者間重新畫線，明確朝「限縮保護、擴大自主」修正。

雷宇軒指出，贊成者多從財產自由、遺囑自由方向論述，在現代社會旁系血親多已無相互依賴生活關係下，不應特別立法保留遺產特留分；但反對者思考主要則是，就無子女民眾等到年老生病時，仍需仰賴旁系血親的照顧，依循特留分保障遺族的立法目的，當然有保留必要。

雷宇軒曾遇過盼爭取旁系血親特留分的案例，當事人照顧罹癌的單身妹妹數年，但在妹妹離世前兩、三個月，大哥的子女跳出來關心「許久不見的小姑姑」，甚至偷帶著長期需服用鎮定劑的被繼承人去做公證遺囑，將財產全部遺贈移轉，待妹妹過世後，當事人才發現這件事，最後主張旁系血親的特留分，留下一部分繼承的權利。

雷宇軒指出，從現今各種狀況來看，特留分要不繼續保留原狀，不然就是全刪除，並以「應繼分」跟遺囑為主，畢竟台灣詐欺案件屢見不鮮狀況下，若將旁系血親的特留分規定拿掉，是否會造成單身者走後，遺產反而留給詐騙集團成員，「但被繼承人的遺族卻無能為力狀況？」這個問題才是立法者及贊成修法者該去省思的議題。

