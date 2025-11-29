影／無照男改裝車絕命狂飆影片曝 連闖7紅燈吃9罰單判刑4月

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

19歲無駕照游姓男子是水電工，去年7月騎機車搭載一名張姓少年，行經新北市金山市區時，因改裝車噪音太大聲引警方注意，游男拒檢超速、蛇行及闖紅燈逃逸9公里，闖7個紅燈到石門被捕。法官依妨害公眾往來安全罪判他有期徒刑4月，易科罰金需12萬；警方也開出9張交通罰單。

基隆地院判決書指出，游男無駕駛執照，去年7月11日0時56分許，騎乘普通重型機車搭載張姓少年，行經新北市金山區中山路與中興路口時，因排氣管噪音過大為警攔查。

游男拒停加速逃逸，高速沿淡金公路自金山往石門方向行駛，沿途均未打方向燈即任意變化車道，途經中正與環金路口、淡金與跳石路口、淡金與忠義路口、台二線35.6公里處、淡金公路口、淡金與乾華路口、淡金與阿里荖坑路口、台二線33公里處等都沒有未依燈相行駛即闖越路口，沿途超速、蛇行及闖紅燈。

警方表示，游男連闖7個紅燈，9公里路程各種危險行為一再上演。警方出動支援車輛，直接封鎖去路將車攔下，1時02分在石門區台二線31.7公里處逮捕。

金山所長徐志成說，游男無照駕駛，因他連闖7個紅燈，逃逸過程極為危險，依妨礙公眾往來安全罪送辦，並依規定扣車舉發。

游男沿路狂飆的違規行為，警方連開無照等9張罰單，因無照躲警狂飆，法官痛批他以危險駕駛行為妨害公眾往來安全，非常不該，依妨害公眾往來安全罪判他有期徒刑4月，可易科罰金。

無照男改裝機車拒檢狂飆連闖7紅燈，法官判他有期徒刑4月，警再加開9交通罰單。記者游明煌／翻攝
