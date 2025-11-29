快訊

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

聽新聞
0:00 / 0:00

台電電纜線被竊多達數十次還因停電挨罵 盜剪男被判刑3年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子自2024年起戴手套爬上電桿，剪斷電纜線竊取台電的銅玻璃電線、裸硬銅線多達16次，全數賣給資源回收場變現花用一光，台電損失不貲，還被用戶罵忽然停電。彰化地方法院審結，依竊盜罪等3罪判處應執行有期徒刑3年。可上訴。

判決書表示，陳男有毒品、竊盜前科， 2024年7月起向友人機車到芳苑鄉找偏僻地方的電桿，戴手套爬上剪斷電纜線，竊取銅玻璃電線、裸硬銅線，同年11月偷竊機車車牌掛在自己名下的機車上，騎車竊盜電線兩次，同年12月偷竊機車兩次，12月到今年1月騎贓車作案合計4次。

今年1月、2月間陳男騎自己的機車到埤頭鄉某生物科技公司，兩度偷竊廠房內電纜線250公斤，價值25萬元。去年到今年陳男偷來的電纜線、銅線都載往資源回收場出售，所得都花光。

彰化地院審酌，陳男刑期執行完畢又再犯案，可認其對刑罰反應力薄弱，這次犯案所涉犯罪均屬竊盜的同類犯罪，顯未思悔悟，又為免查緝，變造車牌並乘車上路，所為實不足取。

彰化地院認為，陳男分以攜帶兇器的方式為本案加重竊盜犯行，侵害他人財產法益及危害社會治安甚鉅，實屬不該，惟考量犯後終能坦承全部犯行，並兼衡犯罪動機、手段、所獲利益、素行、智識程度和生活等一切情狀，依竊盜罪、攜帶兇器竊盜罪、行使變造特種文書類，判處應執行有期徒刑3年，不得易科罰金，可易科罰金部分另判處有期徒刑10月。

彰化地方法院判處電纜線大盜陳姓男子應執行有期徒刑3年。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處電纜線大盜陳姓男子應執行有期徒刑3年。記者簡慧珍／攝影

竊盜 偷竊

延伸閱讀

中央點頭核三再運轉！楊瓊瓔：盼終結海線犧牲、台中不用再吞煤

影／行人當面闖紅燈過馬路 警察一盤查…意外逮竊盜通緝犯

核電可望重啟 羅智強：民進黨若以拖待變 成國家發展罪人

核三自主安檢報告2027年送審 要取得換發執照須過3關

相關新聞

台電電纜線被竊多達數十次還因停電挨罵 盜剪男被判刑3年

彰化縣陳姓男子自2024年起戴手套爬上電桿，剪斷電纜線竊取台電的銅玻璃電線、裸硬銅線多達16次，全數賣給資源回收場變現花...

台東監所上班…開小吃店雇3少女坐檯陪酒 輕判10月獲緩刑

一名任職於台東法務部某監所機關的尹姓公務員被控與人共同經營小吃店，容留少年坐檯陪酒，違反兒童及少年性剝削防制條例，台東地...

獨／蹭雄女「改造壞女孩」 網紅再涉詐欺…檢警扣勞斯萊斯名車

高市一名網紅吳姓男子日前發布影片，稱挑戰「把乖乖牌女生變壞女生」，穿雄女制服露乳溝，引發學校不悅並提告違反商標法。吳男到...

海軍上士私刻長官印章 造假上百份艦艇維修文件遭送辦

海軍131艦隊湘江艦一名陳姓上士副班長在去年11月趁軍艦停泊於左營軍港期間，為了便宜行事規避呈核程序，竟私自到軍港外的左...

影／北市男行經摩斯漢堡突口渴 拿外送紅茶一飲而盡…當場遭逮

宋姓男子昨天晚上走路行經台北市北投區光明路，突然口渴逕自取走摩斯漢堡的外送餐，把紅茶一飲而盡後要走，店家見狀立刻報警，警...

超商店員偷吃泡麵被抓包 業務侵占情輕法重…減輕仍判4月刑

台南歸仁超商鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，並竊用咖啡、香菸，店長清點貨品發現短缺，調閱監視器發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。