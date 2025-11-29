台電電纜線被竊多達數十次還因停電挨罵 盜剪男被判刑3年

彰化縣陳姓男子自2024年起戴手套爬上電桿，剪斷電纜線竊取台電的銅玻璃電線、裸硬銅線多達16次，全數賣給資源回收場變現花用一光，台電損失不貲，還被用戶罵忽然停電。彰化地方法院審結，依竊盜罪等3罪判處應執行有期徒刑3年。可上訴。

判決書表示，陳男有毒品、竊盜前科， 2024年7月起向友人機車到芳苑鄉找偏僻地方的電桿，戴手套爬上剪斷電纜線，竊取銅玻璃電線、裸硬銅線，同年11月偷竊機車車牌掛在自己名下的機車上，騎車竊盜電線兩次，同年12月偷竊機車兩次，12月到今年1月騎贓車作案合計4次。

今年1月、2月間陳男騎自己的機車到埤頭鄉某生物科技公司，兩度偷竊廠房內電纜線250公斤，價值25萬元。去年到今年陳男偷來的電纜線、銅線都載往資源回收場出售，所得都花光。

彰化地院審酌，陳男刑期執行完畢又再犯案，可認其對刑罰反應力薄弱，這次犯案所涉犯罪均屬竊盜的同類犯罪，顯未思悔悟，又為免查緝，變造車牌並乘車上路，所為實不足取。