獨／蹭雄女「改造壞女孩」 網紅再涉詐欺…檢警扣勞斯萊斯名車

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高市一名網紅吳姓男子日前發布影片，稱挑戰「把乖乖牌女生變壞女生」，穿雄女制服露乳溝，引發學校不悅並提告違反商標法。吳男到案沒幾天，屏東警方又找上門，以他涉詐欺罪嫌送辦，不僅查扣吳男的名車勞斯萊斯、賓士，法院還已裁定羈押禁見。

屏東縣警局昨28日召開打詐記者會，展示從今年11月10日到11月21日配合全國同步打詐行動專案，針對各類詐欺集團發動全面掃蕩，警方一口氣瓦解48個詐騙集團，查獲197名嫌犯，查扣25輛車，現金近2千萬元、虛擬貨幣泰幣達幣70萬餘（價值約2165萬），和多筆不動產等。

新聞曝光後，眼尖網友發現警方查扣的一輛黑色勞斯萊斯汽車很眼熟，懷疑是先前找人冒用雄女身分拍攝短片「改造壞女孩」的26歲吳姓男子的車。從吳男的IG帳號影片，還可以看到先前吳男開著名車的畫面。

據了解，吳男涉嫌詐欺，屏東警方上周執行專案行動，到吳男家找到吳男，拘提到案。由於高雄警方針對雄女案才剛通知吳男到案說明沒多久，吳男當時見到屏東縣警方上門，還以為是高雄警方又來問雄女案。

據了解，屏東警方偵辦詐欺案，從去年起接獲線報，一路從下層的車手往上追好幾層，詐團的錢最後都會到水房，再用虛擬貨幣轉走，懷疑吳男是詐團生態鏈的水房。但吳男否認。檢警依違反詐欺等罪嫌，先查扣吳男名下勞斯萊斯及賓士車。經屏東地檢署複訊吳男後，向法院聲押禁見獲准。

26歲吳姓男子的IG帳號有4.4萬粉絲，他在高市仁武區經營服飾店，高市警方為雄女案通知他到案說明，他供稱是自媒體、只是創作，沒有影射，警方依違反商標法罪嫌將全案函送雄檢偵辦。

網傳影片挑戰把乖乖女變壞，卻因穿著雄女制服，校方提告，影片主事者吳男（左）竟還涉詐欺罪嫌，遭檢警偵辦後收押禁見。圖／取自threads
網傳影片挑戰把乖乖女變壞，卻因穿著雄女制服，校方提告，影片主事者吳男（左）竟還涉詐欺罪嫌，遭檢警偵辦後收押禁見。圖／取自threads
屏東縣警局昨展現打詐成績，現場查扣25輛汽車，左前一、左前二的白色賓士、黑色的勞斯萊斯車，是吳男名下車輛，檢警查扣。圖／警方提供
屏東縣警局昨展現打詐成績，現場查扣25輛汽車，左前一、左前二的白色賓士、黑色的勞斯萊斯車，是吳男名下車輛，檢警查扣。圖／警方提供

屏東縣 詐欺 虛擬貨幣 雄女 賓士

