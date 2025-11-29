海軍上士私刻長官印章 造假上百份艦艇維修文件遭送辦

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

一名陳姓上士副班長私刻長官<a href='/search/tagging/2/印章' rel='印章' data-rel='/2/220533' class='tag'><strong>印章</strong></a>，涉嫌偽造上百份艦艇<a href='/search/tagging/2/文件' rel='文件' data-rel='/2/232525' class='tag'><strong>文件</strong></a>。示意圖／Ingimage
軍131艦隊湘江艦一名陳姓上士副班長在去年11月趁軍艦停泊於左營軍港期間，為了便宜行事規避呈核程序，竟私自到軍港外的左營大路某刻印店，私刻長官印章，又在今年軍艦停泊左營軍港期間，涉嫌偽造上百份艦艇文件，直到上級察覺有異才揭發送辦。

據查，這名陳姓上士去年3月即接任湘江艦上士副班長，其中業務就包含需製作艦艇周保養計畫表、維修紀錄表等文件，製作完後還需要向上呈報至上級核閱，但他卻因怠惰職務，竟私刻長官印章偽造文書，以此規避呈核程序。

他先是在去年11月到左營軍港外的刻印店花費300元私刻長官印章後，再把該枚印章拿來蓋印在相關文件上，文件便不需要經由上級核閱，省略呈核程序，他涉嫌製作的偽造維修紀錄表等文件就有高達上百份。

由於他長時間都沒有依照程序呈核文件，反而令上級察覺有異，原本文件應該經程序送至上級吳姓中尉通訊官及賴姓作戰官等人手中核閱，但陳姓上士並未依照程序送核，經調查詢問才發現陳姓上士是私刻印章偽造文件。

陳姓上士事發後遭報請憲兵隊調查，並依照涉偽造文書罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，由於他犯案後認罪，橋頭地檢署檢察官認為他涉偽造文書情節輕微，因此裁定需向公庫支付8萬元，並給予1年緩起訴處分。

