快訊

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

超商店員偷吃泡麵被抓包 業務侵占情輕法重…減輕仍判4月刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁超商鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，並竊用咖啡、香菸，店長清點貨品發現短缺，調閱監視器發現竟是鄭所為，且非頭一遭，報警處理，法官認他侵占物品價錢共243元，後來也已從薪水直接扣取，若判侵占罪最低本刑6月仍嫌過重，酌減量處4月刑。

案經張姓店長清點貨品發現短缺後，調閱該店內監視錄影畫面，發現8月26日0時起至同日2時19分，鄭姓店員將其保管店內貨架商品香菸1包、咖啡拿鐵1杯及泡麵1碗侵占入己並食用，決定報警處理。

鄭男坦認，這並非第一次，之前也有一次，因為當時沒有錢，所以拿過超商的商品，那次店長有跟他說不能再這樣。店長於偵查中表示希望重判。

台南地院認為，鄭男固利用其業務上職掌之便，侵占店家所有財物，然而，他所侵占店內泡麵等商品共計243元，其中，泡麵1碗原價23元，還以會員點數折扣6元，剩餘17元未付，價值甚微。且依鄭男供述，所侵占並食用完畢物品，後來都有從薪水中直接扣除。

台南地院指出，鄭男業務侵占行為，對商家所造成損害尚屬輕微且已填補，與以業務侵占罪最低法定刑度為最輕本刑6月以上相較，實有情輕法重、可堪憫恕之處，若處以法定最低刑度刑，仍嫌過重，所以依法酌減其刑。

法官審酌，鄭男擔任超商店員期間，不思以正當方法謀取生活上所需，也不盡忠職守，竟貪圖不法利益，反濫用業務上權限，逕行侵占業務上所職掌商品，侵害店家財產法益。又衡酌其犯罪動機、目的、手段、所侵占財物價值甚微，迄今均未與店家達成和解等一切情狀，認他犯業務侵占罪判刑4月，可易科罰金。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，及咖啡、香菸供自己食用，店長調閱監視器發現後報警處理。記者邵心杰／攝影
鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，及咖啡、香菸供自己食用，店長調閱監視器發現後報警處理。記者邵心杰／攝影

侵占 店長 泡麵

延伸閱讀

泡麵湯別再倒馬桶！ 環保局曝「3大慘況」：恐養出蟑螂屋

泡麵加1物更好吃？他一試驚呆 網曝「關鍵原因」：少油更Q彈

泡麵料理包要先預熱還是直接沖泡？多數人答案一致：水溫穩定、肉不柴

前鎮高中學校午餐「蒸蛋泡麵」引起熱議 校友這樣回

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖釀19死 花檢陸續約談相關人員

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，台灣花蓮地方檢察署已完成初階段資料蒐集和證據鞏固，且陸續傳喚相...

目擊妻子車震討客兄…男持手機錄影還動手教訓 反挨告遭訴

王姓男子去年在新北市1處大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子衣衫不整搞車震，一怒之下，不僅持手機錄影蒐證且動手教訓打傷人...

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

台北市67歲邱姓婦人平時獨居、開計程車勉強度日，她去年到台中火車站1樓公車轉運站，因月台20公分高低差跌落摔斷手，對台中...

影／北市男行經摩斯漢堡突口渴 拿外送紅茶一飲而盡…當場遭逮

宋姓男子昨天晚上走路行經台北市北投區光明路，突然口渴逕自取走摩斯漢堡的外送餐，把紅茶一飲而盡後要走，店家見狀立刻報警，警...

超商店員偷吃泡麵被抓包 業務侵占情輕法重…減輕仍判4月刑

台南歸仁超商鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，並竊用咖啡、香菸，店長清點貨品發現短缺，調閱監視器發現...

替女下屬刮痧卻摸胸 男主管瘋狂道歉反成鐵證需賠25萬

高雄市一名在工廠上班的女員工被男主管以要幫她刮痧拔罐為由，帶到工廠2樓貨櫃屋中，卻趁機按摩胸部，讓女員工覺得遭到侵犯，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。