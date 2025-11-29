超商店員偷吃泡麵被抓包 業務侵占情輕法重…減輕仍判4月刑

台南歸仁超商鄭姓店員去年8月間值大夜班時，偷取店內一碗泡麵當消夜，並竊用咖啡、香菸，店長清點貨品發現短缺，調閱監視器發現竟是鄭所為，且非頭一遭，報警處理，法官認他侵占物品價錢共243元，後來也已從薪水直接扣取，若判侵占罪最低本刑6月仍嫌過重，酌減量處4月刑。

案經張姓店長清點貨品發現短缺後，調閱該店內監視錄影畫面，發現8月26日0時起至同日2時19分，鄭姓店員將其保管店內貨架商品香菸1包、咖啡拿鐵1杯及泡麵1碗侵占入己並食用，決定報警處理。

鄭男坦認，這並非第一次，之前也有一次，因為當時沒有錢，所以拿過超商的商品，那次店長有跟他說不能再這樣。店長於偵查中表示希望重判。

台南地院認為，鄭男固利用其業務上職掌之便，侵占店家所有財物，然而，他所侵占店內泡麵等商品共計243元，其中，泡麵1碗原價23元，還以會員點數折扣6元，剩餘17元未付，價值甚微。且依鄭男供述，所侵占並食用完畢物品，後來都有從薪水中直接扣除。

台南地院指出，鄭男業務侵占行為，對商家所造成損害尚屬輕微且已填補，與以業務侵占罪最低法定刑度為最輕本刑6月以上相較，實有情輕法重、可堪憫恕之處，若處以法定最低刑度刑，仍嫌過重，所以依法酌減其刑。

法官審酌，鄭男擔任超商店員期間，不思以正當方法謀取生活上所需，也不盡忠職守，竟貪圖不法利益，反濫用業務上權限，逕行侵占業務上所職掌商品，侵害店家財產法益。又衡酌其犯罪動機、目的、手段、所侵占財物價值甚微，迄今均未與店家達成和解等一切情狀，認他犯業務侵占罪判刑4月，可易科罰金。