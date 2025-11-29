替女下屬刮痧卻摸胸 男主管瘋狂道歉反成鐵證需賠25萬

高雄市一名在工廠上班的女員工被男主管以要幫她刮痧拔罐為由，帶到工廠2樓貨櫃屋中，卻趁機按摩胸部，讓女員工覺得遭到侵犯，提告求償，事後男主管傳道歉訊息給女員工求原諒，反成猥褻鐵證，遭判須賠給女員工25萬元。

判決書指出，這名男主管在2023年2月6日下午以要加班為由，將女員工留下，卻又以要幫她刮痧、拔罐，叫她進入工廠2樓貨櫃屋休息室中，女員工一進到休息室，就被男主管上鎖開始刮痧、拔罐。

女員工證稱，她雖不情願，但礙於男主管握有打績效的權力，因此不敢拒絕只好勉強接受，但男主管卻沒經過她同意，就拉開她上衣露出肩膀，還把手伸進內衣裡，以4指手指頭左右橫移方式按壓胸部數分鐘，過程中她無法忍受而拍打男主管的手加以拒絕後，男主管又順勢以手指觸摸她的右胸。女員工因此提告男主管求償100萬元。

事發後，女員工傳訊息向男主管表達自己覺得被侵犯的感受，男主管隨即回傳多封訊息「對不起」、「讓妳委屈了」、「對妳的傷害，不敢請求諒解」希望求女員工原諒。

法官傳喚證人及調閱工廠內部性騷擾申訴調查，公司同事得知男主管對女員工做出猥褻行為都表示驚訝，還有其他員工稱，該名男主管對下屬比較嚴苛，但卻很照顧該名女員工及其他新進人員，平白無故發生這樣的事，大家都很訝異。