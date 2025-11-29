快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

目擊妻子車震討客兄…男持手機錄影還動手教訓 反挨告遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

王姓男子去年在新北市1處大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子衣衫不整搞車震，一怒之下，不僅持手機錄影蒐證且動手教訓打傷人，事後還將所拍偷情影片上傳網路社團供人觀賞，外遇男子不甘心遭毆傷提告，新北地檢署日前依無故攝錄他人性影像、妨害性隱私、傷害等罪嫌起訴王男。

起訴指出，王姓男子去年7月27日下午3時許，在新北市1處大賣場戶外停車場，驚見妻子僅著內衣褲與未穿褲子的外遇男子在汽車後座搞車震，當場抓包下頓時理智斷線，打開車門持手機錄影，還出手暴打外遇男子頭及手臂洩憤。

事隔5天，王男將所拍偷情影片剪輯後，搭配文字「偷情車震人妻被當場抓包」、「褲子都來不及穿，嚇到縮陽入腹」上傳臉書公開社團供人觀賞，挨打的外遇男子上網瀏覽看到後報警提告。

新北地檢署日前偵結，認為王男涉犯無故攝錄他人性影像及妨害性隱私與傷害罪嫌，但王男將影片上傳網路社團公開部分，因依影像畫面堪認王妻與他人確有不正常的親密行為，王男所發表內容雖過於尖酸刻薄，但可確信其配偶權遭侵害，認為不成立誹謗罪，更不在公然侮辱罪處罰範圍，此部分另處分不起訴。

新北市王姓男子去年在大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子車震，不僅持手機錄影蒐證還動手教訓，反挨告遭訴。示意圖／Ingimage
新北市王姓男子去年在大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子車震，不僅持手機錄影蒐證還動手教訓，反挨告遭訴。示意圖／Ingimage

外遇 停車場 傷害罪

延伸閱讀

無良前夫趁前妻昏睡3度硬上 乘機性交遭訴

全場藝人被她嚇傻！寶媽錄影中突爆出：所有人都是裸裸的！

還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID：少了他氣氛陰陰的

比粿粿王子還扯！女星10年出軌3次　逼死首任尪又偷吃小鮮肉

相關新聞

目擊妻子車震討客兄…男持手機錄影還動手教訓 反挨告遭訴

王姓男子去年在新北市1處大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子衣衫不整搞車震，一怒之下，不僅持手機錄影蒐證且動手教訓打傷人...

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

台北市67歲邱姓婦人平時獨居、開計程車勉強度日，她去年到台中火車站1樓公車轉運站，因月台20公分高低差跌落摔斷手，對台中...

國民黨辦黨慶 嘉義男網嗆「備一卡車爛雞蛋豬屎」被捕

國民黨高雄市黨部今天在高雄市鳳山國中，舉辦黨慶公益嘉年華活動，不料，昨天有人在高市黨部臉書粉專貼活動訊息下，留言「已經準...

少年欠500…他討3萬不然脫光跪地高唱「不應該」 大欺小下場曝

張姓男子今年3月間為友人到林姓少年住家索討500元債務，林表示可還1000元，但張竟要3萬元，否則就須脫光跪在雙黃線高唱...

營區建案索賄 前少將：2千萬燒掉了

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄三千萬，中工得標後又加碼到四千五百萬元，實拿...

京華城土地弊案 涉套利30億 沈慶京700萬交保

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資三七二億一萬元得標京華城土地，標金超過底價三十億元，台北地檢署認為，買賣雙方均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。