目擊妻子車震討客兄…男持手機錄影還動手教訓 反挨告遭訴
王姓男子去年在新北市1處大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子衣衫不整搞車震，一怒之下，不僅持手機錄影蒐證且動手教訓打傷人，事後還將所拍偷情影片上傳網路社團供人觀賞，外遇男子不甘心遭毆傷提告，新北地檢署日前依無故攝錄他人性影像、妨害性隱私、傷害等罪嫌起訴王男。
起訴指出，王姓男子去年7月27日下午3時許，在新北市1處大賣場戶外停車場，驚見妻子僅著內衣褲與未穿褲子的外遇男子在汽車後座搞車震，當場抓包下頓時理智斷線，打開車門持手機錄影，還出手暴打外遇男子頭及手臂洩憤。
事隔5天，王男將所拍偷情影片剪輯後，搭配文字「偷情車震人妻被當場抓包」、「褲子都來不及穿，嚇到縮陽入腹」上傳臉書公開社團供人觀賞，挨打的外遇男子上網瀏覽看到後報警提告。
新北地檢署日前偵結，認為王男涉犯無故攝錄他人性影像及妨害性隱私與傷害罪嫌，但王男將影片上傳網路社團公開部分，因依影像畫面堪認王妻與他人確有不正常的親密行為，王男所發表內容雖過於尖酸刻薄，但可確信其配偶權遭侵害，認為不成立誹謗罪，更不在公然侮辱罪處罰範圍，此部分另處分不起訴。
