少年欠500…他討3萬不然脫光跪地高唱「不應該」 大欺小下場曝
張姓男子今年3月間為友人到林姓少年住家索討500元債務，林表示可還1000元，但張竟要3萬元，否則就須脫光跪在雙黃線高唱歌曲「不應該」，林欲離開還作勢持椅子毆打且要求他跪在角棍刀片上，仍未如願要到錢，法官認張成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪處6月，不得易科罰金。
張於警詢時及偵查中坦承犯行，與經林姓少年及證人於警詢及偵查中證述情節相符，警方認他涉恐嚇罪嫌移送台南地檢署偵辦。
檢方指出，少年積欠債務僅500元，但張卻以強制及恐嚇方式向少年索要3萬元，顯然基於不法所有意圖為之，所為應構成恐嚇取財。而張著手恐嚇取財，惟尚未取得財物，為未遂犯，建請法官依法減輕其刑。
檢方也表示，審酌雙方已達成和解，並當庭撤回告訴，且有訊問筆錄及和解書可稽，請依法量處適當之刑。
台南地院指出，張故意對少年犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，同時，張已著手於恐嚇取財犯行之實行而未遂，可依法減輕其刑，並先加後減。至於張所犯恐嚇取財未遂罪經依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重後，不得易科罰金。法官認張成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪判刑6月，可上訴。
