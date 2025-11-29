快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

少年欠500…他討3萬不然脫光跪地高唱「不應該」 大欺小下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子今年3月間為友人到林姓少年住家索討500元債務，林表示可還1000元，但張竟要3萬元，否則就須脫光跪在雙黃線高唱歌曲「不應該」，林欲離開還作勢持椅子毆打且要求他跪在角棍刀片上，仍未如願要到錢，法官認張成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪處6月，不得易科罰金。

張於警詢時及偵查中坦承犯行，與經林姓少年及證人於警詢及偵查中證述情節相符，警方認他涉恐嚇罪嫌移送台南地檢署偵辦。

檢方指出，少年積欠債務僅500元，但張卻以強制及恐嚇方式向少年索要3萬元，顯然基於不法所有意圖為之，所為應構成恐嚇取財。而張著手恐嚇取財，惟尚未取得財物，為未遂犯，建請法官依法減輕其刑。

檢方也表示，審酌雙方已達成和解，並當庭撤回告訴，且有訊問筆錄及和解書可稽，請依法量處適當之刑。

台南地院指出，張故意對少年犯罪，應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑，同時，張已著手於恐嚇取財犯行之實行而未遂，可依法減輕其刑，並先加後減。至於張所犯恐嚇取財未遂罪經依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重後，不得易科罰金。法官認張成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪判刑6月，可上訴。

台南地院指出，張男成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪判刑6月，但他所犯恐嚇取財未遂罪經依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重後，不得易科罰金。圖／本報資料照
台南地院指出，張男成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪判刑6月，但他所犯恐嚇取財未遂罪經依兒童及少年福利與權益保障法相關規定加重後，不得易科罰金。圖／本報資料照

恐嚇 法官 少年犯

延伸閱讀

批遠航副董是「叛賊奸臣」...璩美鳳認罪賠錢和解 法院給予緩刑定讞

台中警員假借職務偷查民眾個資 判刑4月不得易科罰金...若確定恐入獄

通姦除罪化推手賣大學宿舍…涉與買家共謀墊高金額 詐貸銀行1.6億

高雄民代勾結宮廟逼外商給錢辦遶境 得手百萬「寄付金」…2人羈押

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖釀19死　花檢陸續約談相關人員

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流造成19人死亡、5人失蹤，台灣花蓮地方檢察署已完成初階段資料蒐集和證據鞏固，且陸續傳喚相...

目擊妻子車震討客兄…男持手機錄影還動手教訓 反挨告遭訴

王姓男子去年在新北市1處大賣場戶外停車場，目擊妻子與外遇男子衣衫不整搞車震，一怒之下，不僅持手機錄影蒐證且動手教訓打傷人...

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

台北市67歲邱姓婦人平時獨居、開計程車勉強度日，她去年到台中火車站1樓公車轉運站，因月台20公分高低差跌落摔斷手，對台中...

國民黨辦黨慶 嘉義男網嗆「備一卡車爛雞蛋豬屎」被捕

國民黨高雄市黨部今天在高雄市鳳山國中，舉辦黨慶公益嘉年華活動，不料，昨天有人在高市黨部臉書粉專貼活動訊息下，留言「已經準...

少年欠500…他討3萬不然脫光跪地高唱「不應該」 大欺小下場曝

張姓男子今年3月間為友人到林姓少年住家索討500元債務，林表示可還1000元，但張竟要3萬元，否則就須脫光跪在雙黃線高唱...

營區建案索賄 前少將：2千萬燒掉了

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄三千萬，中工得標後又加碼到四千五百萬元，實拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。