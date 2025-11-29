少年欠500…他討3萬不然脫光跪地高唱「不應該」 大欺小下場曝

張姓男子今年3月間為友人到林姓少年住家索討500元債務，林表示可還1000元，但張竟要3萬元，否則就須脫光跪在雙黃線高唱歌曲「不應該」，林欲離開還作勢持椅子毆打且要求他跪在角棍刀片上，仍未如願要到錢，法官認張成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪處6月，不得易科罰金。

張於警詢時及偵查中坦承犯行，與經林姓少年及證人於警詢及偵查中證述情節相符，警方認他涉恐嚇罪嫌移送台南地檢署偵辦。

檢方指出，少年積欠債務僅500元，但張卻以強制及恐嚇方式向少年索要3萬元，顯然基於不法所有意圖為之，所為應構成恐嚇取財。而張著手恐嚇取財，惟尚未取得財物，為未遂犯，建請法官依法減輕其刑。

檢方也表示，審酌雙方已達成和解，並當庭撤回告訴，且有訊問筆錄及和解書可稽，請依法量處適當之刑。