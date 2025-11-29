快訊

月台照明不足、標線嚴重斑駁…婦摔斷手 台中交通局判國賠30萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北市67歲邱姓婦人平時獨居、開計程車勉強度日，她去年到台中火車站1樓公車轉運站，因月台20公分高低差跌落摔斷手，對台中市交通局提國賠求償54萬元；法院發現，月台照明不符標準、月台石緣標線嚴重褪色難以辨認，認定交通局管理有欠缺，判應給付邱30萬元，可上訴。

邱主張，她2024年4月13日下午1點多在台中火車站1樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處，因月台、車道有20公分高低落差，當時月台燈光昏暗、台緣標線斑駁，現場也無高低落差警示，害她因此踩空跌落車道釀左手骨折，一共向交通局求償54萬8039元。

交通局抗辯稱，月台東西兩側有自然光源，當時下午1點日照充足，緣石邊緣也無標示不清，可清楚辨識月台、車道的高低落差，認為設置或管理並無欠缺。且邱出電梯因往右看並直行，未注意才跌倒。

台中地院查，轉運站公車月台的平均照度，依當時設計標準為75至150Lux（勒克斯），但現場經鑑定、測量，水平照度介於65.48至49.51Lux間，平均照度為59.86Lux，顯見沒有維持在當時設計標準內，堪認交通局就月台的照明管理有欠缺。

中院也發現，現場C月台的石緣標線幾乎難以辨認，與法規規範的「標準黃色第18號」差異甚大，法官再現場勘驗，發現月台石緣標線已嚴重褪色，因視角緣故石緣標線幾乎和車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認，需走進至車道才能辨識，現場也無任何警示。

中院指出，交通局就月台光線不足、標線退色，未即時處理，也未設置警告標語，導致欠缺安全性，顯未善盡養護、巡查及檢測義務；但邱未注意前方才跌落，本身也應負擔2成責任，審酌後一共判交通局應給付她30萬2351元。

法院勘驗發現，月台石緣標線已嚴重褪色，因視角緣故，石緣標線幾乎和車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認。圖／截自司法院裁判書系統
法院勘驗發現，月台石緣標線已嚴重褪色，因視角緣故，石緣標線幾乎和車道顏色相同，二者融合一體，難以辨認。圖／截自司法院裁判書系統
邱婦去年在台中火車站1樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處，因月台、車道有20公分高低落差跌倒摔斷手。圖／截自司法院裁判書系統
邱婦去年在台中火車站1樓公車轉運中心，走至C月台與公車道連接處，因月台、車道有20公分高低落差跌倒摔斷手。圖／截自司法院裁判書系統

