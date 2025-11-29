國民黨辦黨慶 嘉義男網嗆「備一卡車爛雞蛋豬屎」被捕
國民黨高雄市黨部今天在高雄市鳳山國中，舉辦黨慶公益嘉年華活動，不料，昨天有人在高市黨部臉書粉專貼活動訊息下，留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎」。市黨部報警，昨晚赴嘉義逮捕李姓男子，依恐嚇罪嫌移送法辦。
據了解，60多歲的李姓男子以自己臉書帳號，昨天下午進入國民黨高雄市黨部臉書粉專，留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到」。有人回他「記得說到做到欸，笑你只敢網路講幹話而已啦」，他還挑釁「咬我嗎」。
國民黨高雄市黨部表示，網友的偏激言論已逾越合理評論範圍，考量活動當日人潮眾多，可能造成公共安全疑慮，向高雄市刑警大隊報案。
高雄市刑警大隊報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，根據留言帳號IP，查出李姓男子以本名留言。昨晚8時許，鳳山警分局員警趕赴嘉義縣李男住處，逮捕他到案。
據悉，李男稱他不滿藍營的言論，他看到國民黨高雄市黨部在臉書上的活動訊息，才隨性在底下留言，表達不滿，不知道這樣涉法，沒真要去丟雞蛋、豬屎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言