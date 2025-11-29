國民黨辦黨慶 嘉義男網嗆「備一卡車爛雞蛋豬屎」被捕

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

國民黨高雄市黨部今天在高雄市鳳山國中，舉辦黨慶公益嘉年華活動，不料，昨天有人在高市黨部臉書粉專貼活動訊息下，留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎」。市黨部報警，昨晚赴嘉義逮捕李姓男子，依恐嚇罪嫌移送法辦。

據了解，60多歲的李姓男子以自己臉書帳號，昨天下午進入國民黨高雄市黨部臉書粉專，留言「已經準備一卡車的爛雞蛋和豬屎，明天見，由衷期待鄭麗文來到」。有人回他「記得說到做到欸，笑你只敢網路講幹話而已啦」，他還挑釁「咬我嗎」。

國民黨高雄市黨部表示，網友的偏激言論已逾越合理評論範圍，考量活動當日人潮眾多，可能造成公共安全疑慮，向高雄市刑警大隊報案。

高雄市刑警大隊報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，根據留言帳號IP，查出李姓男子以本名留言。昨晚8時許，鳳山警分局員警趕赴嘉義縣李男住處，逮捕他到案。

據悉，李男稱他不滿藍營的言論，他看到國民黨高雄市黨部在臉書上的活動訊息，才隨性在底下留言，表達不滿，不知道這樣涉法，沒真要去丟雞蛋、豬屎。

國民黨高雄市黨部今天辦黨慶，遭嗆「備一卡車爛雞蛋豬糞」，警方逮捕李姓男子（左）。記者林保光／翻攝
高雄市 國民黨 恐嚇 雞蛋

