假律師聲請「通姦除罪」 周方慰涉詐貸1.6億羈押禁見

曾針對通姦除罪化聲請釋憲的假律師、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉嫌侵占公司款項2850萬元及向銀行詐貸1億6000萬元，檢方聲押禁見周，台北地院今晚裁准羈押，並禁止接見通信2月。

檢調調查，富邦綜合開發曾因名下的「集賢樓」宿舍與南華大學2015年有民事訴訟，南華大學給付富邦綜合開發2850萬元的和解筆錄，周方慰涉嫌藉以從中收受14張支票挪為己用購置不動產。

此外，2020年周代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發的宿舍透過璽美賣給鈞言，涉嫌墊高價金至2億3000萬元，再向銀行詐貸得手1億6000萬元。

台北地檢署獲檢舉查辦，昨天20路搜索、約談周方慰、璽美負責人黃美芳、富邦開發等員工，訊後依侵占、背信等罪對周聲押禁見，法官漏夜審理，裁准周羈押禁見2月。