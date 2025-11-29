京華城土地弊案 涉套利30億 沈慶京700萬交保

台北地檢署偵辦京華城土地非常規交易弊案，懷疑威京集團主席沈慶京主導「左手賣右手」套利卅億元，昨訊後依違反證交法諭令七百萬元交保。記者陳正興／攝影

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資三七二億一萬元得標京華城土地，標金超過底價三十億元，台北地檢署認為，買賣雙方均為集團主席沈慶京的公司，懷疑主導「左手賣右手」套利，昨天指揮調查局約談沈到案，檢方複訊後依違反證交法命七百萬元交保。

京華城土地弊案是京華城容積率弊案的「案外案」，檢調今年五月、十一月共執行二波搜索，包括中石化前任董事長林克銘五百萬交保，中石化現任董座陳瑞隆二百萬元交保（十一月加保一五○萬元），鼎越開發前董事長朱亞虎一百萬元交保，威京集團法務經理陳俊源等幹部各以卅至八十萬元交保。

檢方考量沈慶京先前因案羈押禁見，前兩波行動暫未約談，直至昨天才首度約談沈。昨天上午沈先前往北機站訊，下午搭私人座車抵達北檢，坐在輪椅上的他，面對媒體不發一語，檢方諭知七百萬元交保後，火速辦保離去。

京華城購物中心營運十八年後財務重大虧損，二○一八年委託標售，京華城土地首次招標底價為三八○億元，前三次均因底價過高等因素流標，第四次標售底價降至三四二億元。

二○一九年由中石化轉投資子公司鼎越開發，以三七二億一萬元高價得標，並取得土地永久所有權，計畫轉型頂級商辦「京華廣場」，去年京華城爆發容積率弊案，土地被法院扣押而停工。

檢調追查，京華城土地標售疑不合營業常規，中石化、鼎越、京華城皆屬威京集團，中石化不斷增資，使資本額一億元的鼎越開發得以參與京華城土地標售案，最終以三七二億一萬元高價購入土地，二○二一年完成土地過戶。

檢調清查相關金流，懷疑沈慶京主導設計，以關係企業「左手賣右手」套利，有約三十億元疑用來清償私人龐大債務。