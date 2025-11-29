聽新聞
0:00 / 0:00

京華城土地弊案 涉套利30億 沈慶京700萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/京華城' rel='京華城' data-rel='/2/115112' class='tag'><strong>京華城</strong></a>土地非常規交易弊案，懷疑威京集團主席<a href='/search/tagging/2/沈慶京' rel='沈慶京' data-rel='/2/109785' class='tag'><strong>沈慶京</strong></a>主導「左手賣右手」套利卅億元，昨訊後依違反證交法諭令七百萬元交保。記者陳正興／攝影
台北地檢署偵辦京華城土地非常規交易弊案，懷疑威京集團主席沈慶京主導「左手賣右手」套利卅億元，昨訊後依違反證交法諭令七百萬元交保。記者陳正興／攝影

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資三七二億一萬元得標京華城土地，標金超過底價三十億元，台北地檢署認為，買賣雙方均為集團主席沈慶京的公司，懷疑主導「左手賣右手」套利，昨天指揮調查局約談沈到案，檢方複訊後依違反證交法命七百萬元交保。

京華城土地弊案是京華城容積率弊案的「案外案」，檢調今年五月、十一月共執行二波搜索，包括中石化前任董事長林克銘五百萬交保，中石化現任董座陳瑞隆二百萬元交保（十一月加保一五○萬元），鼎越開發前董事長朱亞虎一百萬元交保，威京集團法務經理陳俊源等幹部各以卅至八十萬元交保。

檢方考量沈慶京先前因案羈押禁見，前兩波行動暫未約談，直至昨天才首度約談沈。昨天上午沈先前往北機站訊，下午搭私人座車抵達北檢，坐在輪椅上的他，面對媒體不發一語，檢方諭知七百萬元交保後，火速辦保離去。

京華城購物中心營運十八年後財務重大虧損，二○一八年委託標售，京華城土地首次招標底價為三八○億元，前三次均因底價過高等因素流標，第四次標售底價降至三四二億元。

二○一九年由中石化轉投資子公司鼎越開發，以三七二億一萬元高價得標，並取得土地永久所有權，計畫轉型頂級商辦「京華廣場」，去年京華城爆發容積率弊案，土地被法院扣押而停工。

檢調追查，京華城土地標售疑不合營業常規，中石化、鼎越、京華城皆屬威京集團，中石化不斷增資，使資本額一億元的鼎越開發得以參與京華城土地標售案，最終以三七二億一萬元高價購入土地，二○二一年完成土地過戶。

檢調清查相關金流，懷疑沈慶京主導設計，以關係企業「左手賣右手」套利，有約三十億元疑用來清償私人龐大債務。

京華城 沈慶京

延伸閱讀

遭疑左手換右手…京華城土地案 北檢諭沈慶京700萬交保

京華城土地標售372億涉非常規交易 沈慶京7百萬元交保

左手換右手？京華城土地標售涉非常規交易 沈慶京坐輪椅複訊中

左手換右手高於底價30億賣京華城？檢調查非常規交易今約談沈慶京

相關新聞

京華城土地弊案 涉套利30億 沈慶京700萬交保

威京集團旗下中石化公司子公司鼎越開發，斥資三七二億一萬元得標京華城土地，標金超過底價三十億元，台北地檢署認為，買賣雙方均...

營區建案索賄 前少將：2千萬燒掉了

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉，利用福興營區改建案向中華工程索賄三千萬，中工得標後又加碼到四千五百萬元，實拿...

侵吞南華大學和解金買信義路豪宅 「通姦除罪化推手」詐貸1.6億羈押禁見

自稱台大法律系畢業、富邦綜合開發董事長周方慰，以持有嘉義南華大學集賢樓宿舍產權名義，先以1.12億元與璽美公司簽立不實買...

假律師聲請「通姦除罪」 周方慰涉詐貸1.6億羈押禁見

曾針對通姦除罪化聲請釋憲的假律師、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉嫌侵占公司款項2850萬元及向銀行詐貸1億6000萬元...

屏東縣潮州鎮長周品全涉貪被起訴 今50萬元交保將二度復職

屏東縣潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取7人共收受賄賂390萬元，屏東地檢署今日偵查終結，將周品全等16人依法提起...

女檢吳亞芝洩密給詐團律師男友桃檢竟「簽結」 職務法庭將自行判斷

在野法曹淪詐騙幫凶，律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。