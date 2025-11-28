侵吞南華大學和解金買信義路豪宅 「通姦除罪化推手」詐貸1.6億聲押禁見

自稱台大法律系畢業、富邦綜合開發董事長周方慰，以持有嘉義南華大學集賢樓宿舍產權名義，先以1.12億元與璽美公司簽立不實買賣契約，再與鈞言公司簽立AB契約，表面上以1.6億元將產權賣給鈞言，實際上卻拿2.3億的假契約，向板信商銀詐貸1.61億元；台北地檢署昨天搜索約談周方慰到案，今天凌晨向法院聲押禁見、法院晚間裁定羈羈押。

調查另發現，鈞言公司也透過代書余國華與宸興公司簽立假租約，向板信商銀申請紓困貸款，成功詐貸3千萬元，檢方同步約談宸興負責人張宸豪、代書余國華、柏昇公司負責人陳柏佑。檢方訊後命張男、陳男、余女各以100萬元交保，均限制出境出海，張男湊不出錢，改降保50萬元。

同案約談璽美公司登記負責人黃美芳、富邦綜合開發會計侯美瑩各50萬元交保、均限制出境出海；璽美公司實際負責人林柏傑另案遭通緝，移送士林地檢署歸案。

據了解，現年62歲的周方慰曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」，但他過去以假律師名義，違法承攬民事訴訟，還用裸照恐嚇小30歲的前女友說，「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，強迫對方簽下1千萬元「分手賠償」本票，被依違反律師法、恐嚇取財未遂罪判處1年徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調追查，周方慰曾買下嘉義南華大學集賢樓房產，與校方簽訂校外學生套房宿舍包租契約，因履約租金問題衍生民事訴訟，校方後來同意和解，賠償2850萬元給富邦公司，詎料周男卻侵占這筆款項，拿去購買台北市信義區豪宅。