屏東縣潮州鎮長周品全涉貪被起訴 今50萬元交保將二度復職

屏東縣潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取7人共收受賄賂390萬元，屏東地檢署今日偵查終結，將周品全等16人依法提起公訴，移審屏東地方法院後，羈押近4個月的周品全今日下午以50萬元交保，將向縣府申請復職。

周品全從2019年至2025年間在清潔隊員甄選中，接受來自多名求職者親屬或關係人的請託與賄賂，每次金額從30萬元至80萬元不等，錄取包括鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女等7人，收賄金額共計390萬元。

檢警7月搜索潮州鎮公所及周品全相關處所，經約談涉案及相關證人後，認為周涉貪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方今日偵查終結，認為周涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂等罪提起公訴，移審屏東地院後周以下午50萬元交保。