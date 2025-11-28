快訊

MAMA所有藝人全換一身黑！朴寶劍帶頭哀悼香港大火

台肥發布重訊 吳音寧婉拒擔任董事

屏東縣潮州鎮長周品全涉貪被起訴 今50萬元交保將二度復職

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取7人共收受賄賂390萬元，屏東地檢署今日偵查終結，將周品全等16人依法提起公訴，移審屏東地方法院後，羈押近4個月的周品全今日下午以50萬元交保，將向縣府申請復職。

周品全從2019年至2025年間在清潔隊員甄選中，接受來自多名求職者親屬或關係人的請託與賄賂，每次金額從30萬元至80萬元不等，錄取包括鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女等7人，收賄金額共計390萬元。

檢警7月搜索潮州鎮公所及周品全相關處所，經約談涉案及相關證人後，認為周涉貪嫌疑重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方今日偵查終結，認為周涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂等罪提起公訴，移審屏東地院後周以下午50萬元交保。

周品全交保後將向縣府申請復職，這也是他任內第二次被羈押後又復職。周2023年11月因涉及違法為郭台銘收購連署書，情節重大遭屏檢聲押獲准，羈押近2個月後去年1月間獲釋，恢復鎮長職務；此次第二次被押又獲釋，預計下周再次復職。

潮州鎮長周品全今以50萬元交保，將二度復職。圖／報系資料照
潮州鎮長周品全今以50萬元交保，將二度復職。圖／報系資料照

屏東縣 收賄 貪汙

延伸閱讀

清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

屏東體發中心編制難負擔大型賽事 議員建議升格

曾因涉貪遭羈押160天…高雄永安區里長無罪後獲賠32萬 再度涉貪被收押

前立委廖國棟SOGO案涉貪判8年半 再索賄「數字雲端」今又判7年6月

相關新聞

台積電副理開會公布下屬「帶狀皰疹」 判刑2月確定…再賠10萬元

時任台積電林姓女工程師控訴遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，還洩漏她罹患帶狀皰疹、個資等隱私，同事間在群組中稱呼她「皮蛇」；沈...

京華城土地標售372億涉非常規交易 沈慶京7百萬元交保

威京集團旗下中石化公司的子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標京華城土地，預計轉型頂級商辦京華廣場，外界質疑高於市價30...

「天道盟公主」色誘中風翁想奪產竟虐死人 判12年還要賠130萬

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再鎖定中風陳姓老翁，帶去土...

土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一...

屏東縣潮州鎮長周品全涉貪被起訴 今50萬元交保將二度復職

屏東縣潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取7人共收受賄賂390萬元，屏東地檢署今日偵查終結，將周品全等16人依法提起...

女檢吳亞芝洩密給詐團律師男友桃檢竟「簽結」 職務法庭將自行判斷

在野法曹淪詐騙幫凶，律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝傳送未公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。