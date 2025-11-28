京華城土地標售372億涉非常規交易 沈慶京7百萬元交保

威京集團旗下中石化公司的子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標京華城土地，預計轉型頂級商辦京華廣場，外界質疑高於市價30億元得標，沈慶京涉主導此案「左手換右手」套利30億元。台北地檢署今約談沈慶京，傍晚複訊後諭知7百萬元交保。

北檢今指揮調查局北機站約談沈慶京，沈上午9時許抵達調查局，下午搭私人座車至北檢門口，換坐輪椅進入北檢，面對媒體不發一語，其員工在北檢等候，已準備一只疑裝有鉅額交保金的行李箱，準備辦保。檢方下午複訊沈慶京開庭數小時，直至傍晚5時許，諭知7百萬元交保，坐在輪椅的沈慶京，被火速推入法警室等候交保。

京華城購物中心2001年開幕，營運18年後財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託標售，京華城土地首次招標底價為380億元，前3次均因底價過高等因素流標，第4次標售底價降至342億元，興富發曾出價300億元，最後卻由中石化100%轉投資子公司鼎越開發2019年9月25日斥資372億1萬元得標，取得土地永久所有權。