台南前約聘社工詐騙身障者家屬21萬 全吐回還賠償和解換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府社會局安南區社會福利服務中心約聘莊姓女社工員，前年承辦身障者安置護理之家，誆稱政府雖有補助，仍需家屬貼錢，詐得現金共21萬元而被訴，她坦承犯行，並將21萬元全數歸還家屬外，另成立和解且已賠償5萬元，法官認她情堪憫恕酌減其刑，同意給予緩刑機會。

台南地院今上午宣判，認莊女犯公務員利用職務上機會詐取財物罪判刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年，並應接受法治教育2場次，且提供200小時義務勞務。

莊女前年4月19日起，承辦洪婦安置於護理之家關懷案，並協助洪婦女兒申請慈善基金會捐款，每月安置於護理之家照顧費用，由社會局全額補助。未料，她於同年9月14日向洪婦女兒佯稱，母親在護理之家安置費用原由政府全額補助，惟因其申請慈善基金會補助款有通過，所以母親後續安置費用，需由家屬部分負擔每月1萬5000元。

因此，莊女自前年10月4日起至去年12月3日止向洪婦女兒收取現金合計21萬元。後因洪婦女兒察覺有異，向廉政署南部地區調查組檢舉，循線查獲。

台南地院指出，莊女於偵查及審判中均自白犯行，所獲財物共21萬元已全數歸還家屬，應依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。莊女所犯利用職務上之機會詐取財物罪，法定刑為7年以上有期徒刑，考量她被查獲後始終坦承犯行並配合調查，也主動將詐得款項交還家屬，頗具悔意，且詐得金額共21萬元，受害人數為1人，犯罪情節尚非重大，認諭知最低度刑仍為3年6月，猶嫌過重，情堪憫恕，再依刑法第59條規定遞減其刑。

合議庭審酌，莊女身為社會局約聘社會工作員，負責脆弱家庭個案服務及轉介相關社福資源，卻因貪圖利益，因見家屬領得慈善基金會補助，即認有利可圖，因而施用詐術詐得共21萬元自行花用。

合議庭考量，她始終坦承犯行不諱，也已將詐得21萬元償還家屬，又與家屬另成立和解，現已賠償5萬元，餘款仍待後續賠償等情，認她犯公務員利用職務上機會詐取財物罪判刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年，並應接受法治教育2場次，且提供200小時義務勞務。

台南地院考量，莊女始終坦承犯行，也已將詐得21萬元償還家屬，又與家屬另成立和解，現已賠償5萬元，餘款仍待後續賠償等情，同意給她緩刑機會。圖／本報資料照
台南地院考量，莊女始終坦承犯行，也已將詐得21萬元償還家屬，又與家屬另成立和解，現已賠償5萬元，餘款仍待後續賠償等情，同意給她緩刑機會。圖／本報資料照

台南 社會局

