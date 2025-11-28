屏東6旬尪爆口角持刀刺死妻後倒血泊 檢起訴殺人…法院裁定續押

屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，薛男事後持刀自戕，送醫治療後無大礙。屏東地檢署25日偵查終結，依殺人罪起訴薛男，移審屏東地院後法官裁定接續羈押薛男。

薛男是7月25日上午於屏東市公興路自宅，持水果刀殺害妻子後自戕，消防隊到場後陸女已無生命跡象，送國軍醫院搶救，因失血過多宣告不治；薛男則傷重意識不清送屏東榮總，經搶救後無生命危險。

據了解，事發前薛男精神狀況不穩定，曾懷疑有人要害妻子還要騙她的錢，叫妻子不要出門，夫妻倆因此時有爭吵。事發當時大女兒從監視器中聽到媽媽發出一聲慘叫，但看不到畫面，連忙打電話回家詢問卻無人接聽，立即開車回家查看，竟看到父母親倒在血泊中，生命垂危，嚇得趕緊打電話報警。

檢方偵辦後，認為薛男涉殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准；25日偵查終結，認為薛男涉犯殺人罪提起公訴，經屏東地院評議後裁定接續羈押。犯罪被害人保護協會屏東分會也持續陪伴被害人的家屬，提供輔導支持與保護服務，減緩與修復家屬失去親人的傷痛。

