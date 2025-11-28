快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

屏東6旬尪爆口角持刀刺死妻後倒血泊 檢起訴殺人…法院裁定續押

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，薛男事後持刀自戕，送醫治療後無大礙。屏東地檢署25日偵查終結，依殺人罪起訴薛男，移審屏東地院後法官裁定接續羈押薛男。

薛男是7月25日上午於屏東市公興路自宅，持水果刀殺害妻子後自戕，消防隊到場後陸女已無生命跡象，送國軍醫院搶救，因失血過多宣告不治；薛男則傷重意識不清送屏東榮總，經搶救後無生命危險。

據了解，事發前薛男精神狀況不穩定，曾懷疑有人要害妻子還要騙她的錢，叫妻子不要出門，夫妻倆因此時有爭吵。事發當時大女兒從監視器中聽到媽媽發出一聲慘叫，但看不到畫面，連忙打電話回家詢問卻無人接聽，立即開車回家查看，竟看到父母親倒在血泊中，生命垂危，嚇得趕緊打電話報警。

檢方偵辦後，認為薛男涉殺人罪嫌重大，向法院聲押獲准；25日偵查終結，認為薛男涉犯殺人罪提起公訴，經屏東地院評議後裁定接續羈押。犯罪被害人保護協會屏東分會也持續陪伴被害人的家屬，提供輔導支持與保護服務，減緩與修復家屬失去親人的傷痛。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，屏東地檢署25日依殺人罪起訴薛男，法院裁定續押。圖／報系資料照
屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，屏東地檢署25日依殺人罪起訴薛男，法院裁定續押。圖／報系資料照

屏東 妻子 殺人 父母

延伸閱讀

清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

情海生波30刀刺死夜店女公關 劉柏葳羈押禁見3月

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人

相關新聞

台積電副理開會公布下屬「帶狀皰疹」 判刑2月確定…再賠10萬元

時任台積電林姓女工程師控訴遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，還洩漏她罹患帶狀皰疹、個資等隱私，同事間在群組中稱呼她「皮蛇」；沈...

「天道盟公主」色誘中風翁想奪產竟虐死人 判12年還要賠130萬

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再鎖定中風陳姓老翁，帶去土...

土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一...

台南前約聘社工詐騙身障者家屬21萬 全吐回還賠償和解換緩刑

台南市府社會局安南區社會福利服務中心約聘莊姓女社工員，前年承辦身障者安置護理之家，誆稱政府雖有補助，仍需家屬貼錢，詐得現...

Tag朋友竟被告？ 律師揭IG限動隱藏雷區：嚴重恐觸法

社群平台的「限時動態」功能已成為現代人紀錄生活的日常，許多人習慣在發布聚會合照時，順手使用「@標記」功能連結好友帳號，以此證明好交情。不過，這個看似暖心的互動若未拿捏好分寸，恐怕會讓自己惹上官司。

屏東6旬尪爆口角持刀刺死妻後倒血泊 檢起訴殺人…法院裁定續押

屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，薛男事後持刀自戕，送醫治療後無大礙。屏東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。