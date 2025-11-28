台積電副理開會公布下屬「帶狀皰疹」 判刑2月確定…再賠10萬元

時任台積電林姓女工程師控訴遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，還洩漏她罹患帶狀皰疹、個資等隱私，同事間在群組中稱呼她「皮蛇」；沈刑事被依違反個資法判2月確定，林再提民事求償82萬元，台中地院民事庭認定沈洩漏林疾病、個資侵權，判沈應給付她10萬元，可上訴。

林女提民事訴訟，控訴沈2021年在台積電廠房薄膜部門擔任副理，該部門當初以「女性工程師不須值夜班」為招募契約，沈卻擅自更改職務內容要她值小夜班，還刻意安排她單獨值日班、刻意駁回加班單，還寄信給其他同事說「請不要在00：00」放她走，信中還刻意嘲諷、排擠及霸凌她。

林女表示，沈還在公司通訊軟體開會時，洩漏她有帶狀皰疹的醫療個人資料給其他同事，就連自己抱病上班，也被當作態度欠佳、不適任，甚至因病魔纏身請假數周，因在沈吩咐下工作無人接受，卻被對方稱工作進度落後，休假回去上班仍遭沈刁難，更直言「感到重回煉獄。」

林更表示，沈利用工作崗位與同事在群組中對她集體霸凌，以廢物、肥、白爛、皮蛇、智障、白痴、笨、呆、豬，及怎麼沒被炸死，甚至提及「真希望他媽知道他女兒這麼廢」等語貶損其人格，還想以不合理的工作量弄死她，依薪資損失、精神賠償，對沈求償82萬元。

沈抗辯稱，台積電按勞基法保障分娩女性不安排夜班，林非分娩女性，排班也非因人設事，過去部門也有女性值小夜班紀錄，也沒有刻意刁難退件她加班單；另他寄信是向同仁強調善意協助，而自己和同事相處融洽，用詞以平常詼諧口吻溝通。

沈也說，她提到林女帶狀皰疹是過失非故意，且提到病況，是避免他人受病毒傳染，危及公共安全，也否認有霸凌。

台中地院民事庭查，沈在線上會議將林女醫療個資散布，侵害其權利，另外又洩漏她生理假、病假及就診資料及相關個資，侵害林女隱私權。

但民事庭也查，除沈洩漏林個資外，林其餘控訴排班、工作刁難、職場霸凌部分，均認定不成立侵權，也認為其求償薪資損失無據。