碰撞爆衝突…男飆罵三字經又踹人 法院認「這原因」判無罪
台北市黃姓男子今年2月在家樂福重慶店與林姓女子發生碰撞，過程中爆粗口嗆「X你娘」並以腳踹林女，事後遭提告公然侮辱罪，士林地院審理認定，黃男言行雖粗暴不當，但屬衝突下的短暫情緒宣洩，未達刑法所要求「足以貶損名譽人格」程度，宣告無罪。可上訴。
判決指出，今年2月21日晚上11時許，林女到賣場尋找遺失物，推著手推車準備進入廁所通道時，與正要上廁所的黃男發生碰撞。林女稱，她只是推車通過，卻被黃男從後方撞上並罵三字經，之後進入廁所查看物品，離開時又遭黃男從背後踹踢，當場跌坐地面。
黃男承認碰撞、罵三字經及踹人，但強調是林女的手推車先撞到他腳踝，痛得忍不住才脫口罵三字經，之後林女用台語回嗆「大聲一點」，讓他情緒失控，才會踹她，否認有公然侮辱的故意。
法院檢視林女在警詢、偵查及準備程序的證述，發現說法多次變動，包括被撞擊的方式、辱罵發生的時間點均不一致，對於為何遭「無故攻擊」也無法合理說明，內容與常情不符；反之，黃男在各階段供述皆一致，且能與監視器截圖、現場位置圖相互印證，可信度較高。
法官引用憲法法庭113年憲判字第3號解釋指出，公然侮辱罪需達到足以貶損他人名譽或人格，超出一般人可忍受範圍才構成犯罪，單次衝突中的粗口，未持續亦未反覆，難認已造成他人社會評價的負面影響。
法官認定，「X你娘」雖具冒犯性，但在碰撞後瞬間脫口而出的情緒反應，並不足以撼動林女的個人人格與社會評價；至於踹人行為，屬肢體衝突本質，與公然侮辱罪無涉。綜合證據與法律規範，黃男行為雖不當，但不構成公然侮辱罪，判決無罪。
