Tag朋友竟被告？ 律師揭IG限動隱藏雷區：嚴重恐觸法

專家提醒，若未經同意擅自連結他人帳號暴露行蹤，嚴重時可能踩到《個資法》紅線。示意圖／ingimage 社群平台的「限時動態」功能已成為現代人紀錄生活的日常，許多人習慣在發布聚會合照時，順手使用「@標記」功能連結好友帳號，以此證明好交情。不過，這個看似暖心的互動若未拿捏好分寸，恐怕會讓自己惹上官司。

公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》日前在節目中針對「拍限時動態標註朋友帳號，若未經同意是否觸法？」進行解答。現場律師指出，這看似無傷大雅的舉動，實際上極可能踩到法律紅線。關鍵在於現代社會重視「資訊自主控制權」，個人的帳號、行蹤與身分連結皆屬於個資範疇，若當事人不願公開，發布者卻強行標記，便構成了侵權風險。

「熊大律師」陳君瑋在節目中分享一樁極端卻真實的案例，曾有民眾為了躲避仇家而刻意隱匿行蹤，卻因豬隊友在合照中「熱心標記」，導致其位置與現況曝光，最終慘遭仇家找上門並危及人身安全。事後該名受害者憤而依違反《個資法》對朋友提告，法院最終也判決成立。律師藉此提醒，雖然多數標記出於分享善意，但為避免爭議，按下發送鍵前最好多問一句「介意我標你嗎？」

這項冷知識在Threads上傳開後，也讓大批網友感到震驚，不少人立刻拿身邊好友開刀，標記好友挑釁寫道「快告我」、「我在等權志龍告我」、「你就是我的法律」，將嚴肅議題轉化為另類調情；也有人逆向思考，認為這項功能根本是債主福音，「躲債的朋友看來是藏不住了」、「原來標記是為了讓仇人找到他」。

還有網友自嘲「還好我沒朋友，想被告都沒資格」、「媽媽交友單純，這下安心了」。不過，仍有民眾認為這不僅是法律問題，更是基本禮貌，「PO文前先問過是尊重，畢竟不是每個人都想被公開行蹤」。