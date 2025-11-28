快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

Tag朋友竟被告？ 律師揭IG限動隱藏雷區：嚴重恐觸法

聯合新聞網／ 綜合報導

專家提醒，若未經同意擅自連結他人帳號暴露行蹤，嚴重時可能踩到《<a href='/search/tagging/2/個資' rel='個資' data-rel='/2/139041' class='tag'><strong>個資</strong></a>法》紅線。示意圖／ingimage
專家提醒，若未經同意擅自連結他人帳號暴露行蹤，嚴重時可能踩到《個資法》紅線。示意圖／ingimage
社群平台的「限時動態」功能已成為現代人紀錄生活的日常，許多人習慣在發布聚會合照時，順手使用「@標記」功能連結好友帳號，以此證明好交情。不過，這個看似暖心的互動若未拿捏好分寸，恐怕會讓自己惹上官司。

公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》日前在節目中針對「拍限時動態標註朋友帳號，若未經同意是否觸法？」進行解答。現場律師指出，這看似無傷大雅的舉動，實際上極可能踩到法律紅線。關鍵在於現代社會重視「資訊自主控制權」，個人的帳號、行蹤與身分連結皆屬於個資範疇，若當事人不願公開，發布者卻強行標記，便構成了侵權風險。

「熊大律師」陳君瑋在節目中分享一樁極端卻真實的案例，曾有民眾為了躲避仇家而刻意隱匿行蹤，卻因豬隊友在合照中「熱心標記」，導致其位置與現況曝光，最終慘遭仇家找上門並危及人身安全。事後該名受害者憤而依違反《個資法》對朋友提告，法院最終也判決成立。律師藉此提醒，雖然多數標記出於分享善意，但為避免爭議，按下發送鍵前最好多問一句「介意我標你嗎？」

這項冷知識在Threads上傳開後，也讓大批網友感到震驚，不少人立刻拿身邊好友開刀，標記好友挑釁寫道「快告我」、「我在等權志龍告我」、「你就是我的法律」，將嚴肅議題轉化為另類調情；也有人逆向思考，認為這項功能根本是債主福音，「躲債的朋友看來是藏不住了」、「原來標記是為了讓仇人找到他」。

還有網友自嘲「還好我沒朋友，想被告都沒資格」、「媽媽交友單純，這下安心了」。不過，仍有民眾認為這不僅是法律問題，更是基本禮貌，「PO文前先問過是尊重，畢竟不是每個人都想被公開行蹤」。

庾澄慶 哈林 IG Instagram Hashtag 朋友 個資 法律

延伸閱讀

林智鴻要求加強查驗 上架洗選蛋應標生產日期

香港宏福苑惡火噬55命「37歲消防員殉職」 女友悲痛發文：想再牽你手

黃子佼持逾2千部兒少性影像…二審依個資法緩刑 民團批：傳達錯誤訊息

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

相關新聞

台積電副理開會公布下屬「帶狀皰疹」 判刑2月確定…再賠10萬元

時任台積電林姓女工程師控訴遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，還洩漏她罹患帶狀皰疹、個資等隱私，同事間在群組中稱呼她「皮蛇」；沈...

「天道盟公主」色誘中風翁想奪產竟虐死人 判12年還要賠130萬

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再鎖定中風陳姓老翁，帶去土...

土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一...

台南前約聘社工詐騙身障者家屬21萬 全吐回還賠償和解換緩刑

台南市府社會局安南區社會福利服務中心約聘莊姓女社工員，前年承辦身障者安置護理之家，誆稱政府雖有補助，仍需家屬貼錢，詐得現...

Tag朋友竟被告？ 律師揭IG限動隱藏雷區：嚴重恐觸法

社群平台的「限時動態」功能已成為現代人紀錄生活的日常，許多人習慣在發布聚會合照時，順手使用「@標記」功能連結好友帳號，以此證明好交情。不過，這個看似暖心的互動若未拿捏好分寸，恐怕會讓自己惹上官司。

屏東6旬尪爆口角持刀刺死妻後倒血泊 檢起訴殺人…法院裁定續押

屏東市62歲薛姓男子7月25日在家與58歲的陸姓妻子發生爭執，竟持刀刺死妻子，薛男事後持刀自戕，送醫治療後無大礙。屏東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。