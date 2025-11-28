左手換右手？京華城土地標售涉非常規交易 沈慶京坐輪椅複訊中

威京集團旗下中石化公司的子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標，以高於市價30億元得標京華城土地，預計轉型頂級商辦京華廣場，威京主席沈慶京被質疑「左手換右手」主導此案，涉證券交易法非常規交易等罪嫌。今專案小組約談沈慶京到案，下午沈坐輪椅進入北檢，面對媒體不發一語。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託標售，京華城土地首次招標底價為380億元，前3次均因底價過高等因素流標，第4次標售底價降至342億元，興富發曾出價300億元，最後卻由中石化100%轉投資子公司鼎越開發2019年9月25日斥資372億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，取得土地永久所有權。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規畫四棟地上19九層、地下7層大樓，2024年爆發容積獎勵弊案，鼎越開發土地遭法院查扣，停工至今。

此案為經京華城容積弊案「案外案」專案小組考量當時沈慶京因京華城案羈押禁見中，並未約談沈，今年5月、11月執行2波專案後，今約談沈到案。沈下午1時許搭車抵達北檢門口，坐上輪椅被火速推入北檢法警室等候複訊，過程中沈不發一語。

中石化、鼎越、京華城皆屬於威京集團，土地標售案被質疑是為解決聯貸壓力，設計出關係企業「左手換右手」解套方案。檢調持續追查釐清，依證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦中。

檢方今年5月指揮調查局北機站搜索約談中石化前任董事長林克銘等人，林克銘5百萬交保，中石化現任董座陳瑞隆2百萬元交保，學者朱雲鵬擔任中石化獨董120萬元交保，鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保，中石化總經理陳穎俊100萬元交保，威京集團法務經理陳俊源80萬元交保，中石化土地開發部副理兼承辦人梁恭儀50萬元交保、高階管理師朱俊嘉40萬交保。