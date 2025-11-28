影／更生人技能成果展 鄭銘謙勉勵：麥擱走歹路

受刑人重返社會需要緩衝期，台灣更生保護協會全台設置28處中途之家、326個床位，輔導更生人學習一技之並考取證照，重啟人生。來自台北、花蓮、基隆、台南、苗栗等安置處所，今天齊聚高雄舉辦更生人技訓聯合成果展，法務部長鄭銘謙逐攤驗證成果，笑著鼓勵學員「麥擱走歹路」。

台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸技訓成果展，現場包含咖啡飲品、果乾烘焙、皮雕木工及園藝等17個攤位，展示更生人好手藝，更保會董事長張斗輝、高雄高分檢察長朱家崎、台南高分檢察長黃玉垣、花蓮高分檢察長洪培根、高雄地檢察長黃元冠、台南地檢察長鍾和憲、屏東地檢察長陳盈錦等人出席，表達支持更生人復歸之路。

鄭銘謙指出，中途安置處所納入就學、就業與自立生活輔導，協助更生人自我沉澱、冷靜面對未來挑戰，並聘請專業師資團隊協助課程和技能，教技術外，更在心理層面陪伴、鼓勵，幫助建立信心。

鄭銘謙表示，更生人習得一技之長，不僅支撐自己，更能重新照顧家庭、回饋社會，重新做出人生選擇，任何時候開始都不算遲，學員都是從零開始，也難免遇到挫折，只要不放棄，通過一道道考驗、取得證照，成為重啟人生的重要力量。

鄭銘謙說，幫助更生人也等於幫助一個家庭，過去人生步伐踏錯了，但只要願意回頭，就能朝正向前進，社會會更加和諧。

目前安置處所以晨曦會收容床數最多、體系最完整，傳道孫煒堯說，不少重返社會更生人創業當老闆，創辦甕仔雞、做回收油品業、開二手車行，員工多聘雇晨曦會學員，讓善循環。

沐恩之家則進用更生人擔任生活輔導員，以過來人協助毒癮、酒癮者戒斷，58歲孔智雄曾是一級海洛因、安非他命重度使用者，用過去經歷陪伴成癮者度過人生低谷，他說，只要解除心癮的綑綁，就能重新站起來。