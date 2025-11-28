快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

影／更生人技能成果展 鄭銘謙勉勵：麥擱走歹路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

受刑人重返社會需要緩衝期，台灣更生保護協會全台設置28處中途之家、326個床位，輔導更生人學習一技之並考取證照，重啟人生。來自台北、花蓮、基隆、台南、苗栗等安置處所，今天齊聚高雄舉辦更生人技訓聯合成果展，法務部長鄭銘謙逐攤驗證成果，笑著鼓勵學員「麥擱走歹路」。

台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸技訓成果展，現場包含咖啡飲品、果乾烘焙、皮雕木工及園藝等17個攤位，展示更生人好手藝，更保會董事長張斗輝、高雄高分檢察長朱家崎、台南高分檢察長黃玉垣、花蓮高分檢察長洪培根、高雄地檢察長黃元冠、台南地檢察長鍾和憲、屏東地檢察長陳盈錦等人出席，表達支持更生人復歸之路。

鄭銘謙指出，中途安置處所納入就學、就業與自立生活輔導，協助更生人自我沉澱、冷靜面對未來挑戰，並聘請專業師資團隊協助課程和技能，教技術外，更在心理層面陪伴、鼓勵，幫助建立信心。

鄭銘謙表示，更生人習得一技之長，不僅支撐自己，更能重新照顧家庭、回饋社會，重新做出人生選擇，任何時候開始都不算遲，學員都是從零開始，也難免遇到挫折，只要不放棄，通過一道道考驗、取得證照，成為重啟人生的重要力量。

鄭銘謙說，幫助更生人也等於幫助一個家庭，過去人生步伐踏錯了，但只要願意回頭，就能朝正向前進，社會會更加和諧。

目前安置處所以晨曦會收容床數最多、體系最完整，傳道孫煒堯說，不少重返社會更生人創業當老闆，創辦甕仔雞、做回收油品業、開二手車行，員工多聘雇晨曦會學員，讓善循環。

沐恩之家則進用更生人擔任生活輔導員，以過來人協助毒癮、酒癮者戒斷，58歲孔智雄曾是一級海洛因、安非他命重度使用者，用過去經歷陪伴成癮者度過人生低谷，他說，只要解除心癮的綑綁，就能重新站起來。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸更生人技訓聯合成果展。記者郭韋綺／攝影
台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸更生人技訓聯合成果展。記者郭韋綺／攝影
台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸更生人技訓聯合成果展。記者郭韋綺／攝影
台灣更保協會成立80周年，今天上午在高雄市府1樓大廳舉辦以愛賦歸更生人技訓聯合成果展。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙（中）逐攤驗證成果，鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙（中）逐攤驗證成果，鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙（中）逐攤驗證成果，鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙（中）逐攤驗證成果，鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙逐攤驗收成果鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
法務部長鄭銘謙逐攤驗收成果鼓勵更生人願意回頭永遠不嫌晚。記者郭韋綺／攝影
曾為毒癮所苦的孔智雄現為生活輔導員，以過來人經驗幫助更生人及毒癮者重新站起來。記者郭韋綺／攝影
曾為毒癮所苦的孔智雄現為生活輔導員，以過來人經驗幫助更生人及毒癮者重新站起來。記者郭韋綺／攝影

更生人 鄭銘謙

延伸閱讀

沒出包！「70歲前還想做點別的事」 屏東地檢檢察長陳盈錦請辭

法務部長為台南高分檢案情研析室揭牌 允諾支持早日完成辦公室遷建

台灣詐騙案第一名？法務部長：沒有喔 不能這樣講喔！

立委批養一大群人但「太子集團囂張9年才辦」：打詐國家隊在幹嘛？

相關新聞

「天道盟公主」色誘中風翁想奪產竟虐死人 判12年還要賠130萬

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再鎖定中風陳姓老翁，帶去土...

土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一...

又傳法官過勞！中高行審判長病倒住院 同仁曝：他加班數十年如一日

司法過勞問題持續未解，又驚傳有法官病倒，台中高等行政法院審判長蔡紹良昨身體不適，回家後狀況未緩解緊急送醫住院檢查中，院方獲報第一時間也前往關心；曾和蔡共事的法官坦言，蔡紹良工作敬業、認真，平日假日幾乎都在加班，數十年如一日，傳出疑過勞住院，令人擔心不捨。

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉利用福興營區改建案向中華工程索賄3千萬，中工得標後又加碼到4500萬元，實拿2...

男罵三字經又踹人 法院認「情緒宣洩、無貶低人格」判無罪

台北市黃姓男子今年2月在家樂福重慶店與林姓女子發生碰撞，過程中爆粗口嗆「X你娘」並以腳踹林女，事後遭提告公然侮辱罪，士林...

左手換右手？京華城土地標售涉非常規交易 沈慶京坐輪椅複訊中

威京集團旗下中石化公司的子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標，以高於市價30億元得標京華城土地，預計轉型頂級商辦京華廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。