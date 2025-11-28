土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一年時間月薪只有5千元，因此要求廟方補上薪資與最低薪資的差額，以及勞工退休金，一共請求73萬餘元，不過法官判定他與廟方雙方是委任關係而非僱傭關係，因此判他敗訴。

判決書指出，蔡姓男子從2018年開始擔任廟公一職，2014年開始在廟裡擔任會計出納直到2023年，2020年4月起建廟募款期間3年內，廟方每月都付給蔡報酬，一開始是1萬2000元，後來改為每月5000元，但廟方都沒有替他投保勞保及提繳退休金。

蔡男自稱，他全年無休，每天早上8點半就工作到下午5點半，不僅要處理會計出納等文書工作外，還要處理其他主委、總幹事、監事交派的事務，更在2020年4月到2021年12月廟祝一職從缺時，兼任廟公職務，但期間領到的薪水不到勞工最低薪資標準，因此要求必須依照勞基法，補上薪資差額，以及給廟公的年終獎金，還有未提繳的退休金，一共73萬餘元。

廟方則認為，他們與蔡並非僱傭關係，而是像其他廟一樣，廟內職務多為信徒出於對神明奉獻目的無償擔任，蔡男是無償受任管理廟方財務，直到後來廟要重建工作量增加，才會發給他報酬，廟方沒有要求蔡上下班時間，只是偶爾收錢記帳而已。

廟方主張，從來沒有讓蔡男擔任廟公一職，即便廟裡廟公從缺期間，也是由當月「頭家」與總幹事負責開廟門、關廟門，眾人均無償奉獻以表虔誠。

高雄地院法官審理後認為，蔡男必須要自己舉證，但證人都證稱蔡只是在廟裡當會計，法官也難判定到底蔡有沒有兼任廟公一職，因此不採信蔡男自稱兼任廟公的說法，並認為蔡男與廟方之間不具有僱傭關係，因此判蔡男請求基本工資差額、年終獎金及勞退金敗訴。

高雄地方法院。圖／本報資料照
法官 土地公

