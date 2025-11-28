清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

屏東地檢署調查，潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取包括鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女及其他求職者等7人，並收受賄賂共390萬元。今日偵查終結，周品全涉犯貪汙罪，檢方將周等16人依法提起公訴，移審屏東地方法院。

檢方發現，從2019年至2025年間，周品全在7次清潔隊員甄選中，接受來自多名求職者親屬或關係人的請託與賄賂，每次金額從30萬元至80萬元不等，以確保特定對象能順利錄取清潔隊員職位，收賄金額共計390萬元。

行賄者包括潮州鎮代會主席王淑貞與其先生，及楊姓、陳姓、林姓等人。其中王淑貞為使其兒子、外甥及外甥女獲得清潔隊職位，還以水果禮盒裝載現金等方式，前後共交付了3筆賄款，總金額達160萬元。

另外周品全與王淑貞還涉及公務車輛的私用，檢方調查，王淑貞於2023年間，多次駕駛鎮代會公務車至醫院就醫，將所耗油料費用從公款中扣除，使鎮代會支付了非公務使用的836元油費；周品全則駕駛鎮公所公務車往返醫院，核銷非公務使用430元油費。

檢方今日偵查終結，將周品全、王淑貞、周品全的太太及陳姓隨行秘書，與多名行賄民眾等16人提起公訴。其中周品全涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂，及刑法公務員假借職務上之機會犯背信等罪。