快訊

整理包／香港宏福苑惡火衝擊亞洲 演藝圈愛心捐款一次看

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

核三廠重啟時間出爐！經濟部：最快2027年下旬

清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東地檢署調查，潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取包括鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女及其他求職者等7人，並收受賄賂共390萬元。今日偵查終結，周品全涉犯貪汙罪，檢方將周等16人依法提起公訴，移審屏東地方法院。

檢方發現，從2019年至2025年間，周品全在7次清潔隊員甄選中，接受來自多名求職者親屬或關係人的請託與賄賂，每次金額從30萬元至80萬元不等，以確保特定對象能順利錄取清潔隊員職位，收賄金額共計390萬元。

行賄者包括潮州鎮代會主席王淑貞與其先生，及楊姓、陳姓、林姓等人。其中王淑貞為使其兒子、外甥及外甥女獲得清潔隊職位，還以水果禮盒裝載現金等方式，前後共交付了3筆賄款，總金額達160萬元。

另外周品全與王淑貞還涉及公務車輛的私用，檢方調查，王淑貞於2023年間，多次駕駛鎮代會公務車至醫院就醫，將所耗油料費用從公款中扣除，使鎮代會支付了非公務使用的836元油費；周品全則駕駛鎮公所公務車往返醫院，核銷非公務使用430元油費。

檢方今日偵查終結，將周品全、王淑貞、周品全的太太及陳姓隨行秘書，與多名行賄民眾等16人提起公訴。其中周品全涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂，及刑法公務員假借職務上之機會犯背信等罪。

王淑貞涉犯貪汙治罪條例對於公務員關於不違背職務之行為交付賄賂，及刑法公務員假借職務上之機會犯背信罪。周品全的太太則因明知賄款是周利用職務收受的不法犯罪所得卻仍收受，並將款項用於支付日常開銷及互助會使用，涉犯洗錢防制法洗錢罪。

屏東縣潮州鎮長周品全涉清潔隊人事賣官案，屏東地檢署今日依貪汙罪等提起公訴。圖／報系資料照
屏東縣潮州鎮長周品全涉清潔隊人事賣官案，屏東地檢署今日依貪汙罪等提起公訴。圖／報系資料照

公務員 貪汙 屏東

延伸閱讀

台中台灣大道3車連環撞 垃圾車遭波及...3清潔隊員受傷

屏東體發中心編制難負擔大型賽事 議員建議升格

崙背清潔隊員放水業者進場倒垃圾 一度判10年半…後又輕判2年10月

清潔員遭潑餿水、怒罵三字經 議員促環保局配秘錄器

相關新聞

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

國防部空軍前少將、軍備局工程營產處長張大偉利用福興營區改建案向中華工程索賄3千萬，中工得標後又加碼到4500萬元，實拿2...

左手換右手高於底價30億賣京華城？檢調查非常規交易今約談沈慶京

台北地檢署追查京華城土地涉非常規交易案，今年5月約談中石化前任董事長林克銘、現任董座陳瑞隆共22人到案，林、陳分別以5百...

竹縣派出所遭搜索！1警投資慘賠涉詐欺25萬交保 警方回應了

竹縣新湖警分局戴姓警員疑借貸投資慘賠無力還款遭告涉詐欺，新北地檢署前天指揮警方搜索湖口派出所並約談戴男，檢察官訊後諭令2...

土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴

高雄市大寮區前庄福德宮遭到蔡姓會計提告，稱廟方要他全年無休，還要兼任廟公，卻只有每個月1萬2000元薪資，中間還有超過一...

清潔隊員職位好賣！屏東潮州鎮長周品全7次收賄390萬 今貪汙起訴

屏東地檢署調查，潮州鎮長周品全利用職權核定清潔隊員，錄取包括鎮代會主席王淑貞的兒子、外甥、外甥女及其他求職者等7人，並收...

又傳法官過勞！中高行審判長病倒住院 同仁曝：他加班數十年如一日

司法過勞問題持續未解，又驚傳有法官病倒，台中高等行政法院審判長蔡紹良昨身體不適，回家後狀況未緩解緊急送醫住院檢查中，院方獲報第一時間也前往關心；曾和蔡共事的法官坦言，蔡紹良工作敬業、認真，平日假日幾乎都在加班，數十年如一日，傳出疑過勞住院，令人擔心不捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。