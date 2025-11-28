全律會前理事長尤美女被控主導2.3億買會館涉背信 北檢不起訴

民進黨前立委、全國律師聯合會前理事長尤美女，日前被律師界告發擅自免除台北律師公會積欠全律會債務1538萬餘元，及主導全律會以2.3億購買會館，使存款一次性虧空背負鉅額房貸，涉背信罪嫌。台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，給予不起訴處分。

70歲知名律師尤美女投入婦女運動逾30年，為「台灣婦女團體全國聯合會」創會理事長，曾任「國際職業婦女協會臺灣總會」副理事長，2012年代表民進黨出任全國不分區立委，擔任立法院司法及法制委員會召集委員，她還曾致力推動同性婚姻法案，有「同婚女神」、「媽祖婆」之稱。

告發指出，尤美女為圖自己及北律不法利益，明知北律積欠全律會前身「中華民國律師公會全國聯合會」2017年至2019年會費、利息1538萬餘元，經全律會提告求償，卻未經全律會會員大會討論同意，僅以「提供會員免費觀看課程」、「共同商標」等顯不相當條件，擅自與北律達成協議免除債務，致全律會損失1538萬餘元。

另告發尤美女明知全律會年度預算並未編列購買會館經費項目，2024年4月4日在臨時理監事會議提出「購買會館」討論案，不到半個月，4月13日召開會員代表大會，做成以2.7 億元授權理監事會議挑選並購買會館決議，主導全律會以2.3億價金購買會館，並向土銀借貸1.8億，設定抵押權未經會員代表大會同意，會館大樓尚存的租約租金收入，遠不及每月應付的貸款利息，致全律會存款一次性虧空，並背負鉅額房貸。

尤否認背信罪，她供稱，全律會與北律和解是全律會理監事決議，不是她個人決定，和解促成北律、全律會的團結，提升律師執業品質，解決雙方6、7年來的爭執，並使停擺的「律師學院」上路，不能單純用一個有爭議的會費收取價錢來衡量。

她供稱，全律會的財務長在購買會館前，有分析過認為應該購買，編列預算時因尚無標的也無法編列預算，臨時理監事大會當時標的已浮現才有辦法具體討論，另她不認識會館賣方金敏投資、金敏投資的中國砂輪企業公司，「購買會館的決議程序並無問題，實際上購買會館也是對全律會有利」。