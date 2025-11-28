又傳法官過勞！中高行審判長病倒住院 同仁曝：他加班數十年如一日

司法過勞問題持續未解，又驚傳有法官病倒，台中高等行政法院審判長蔡紹良昨身體不適，回家後狀況未緩解緊急送醫住院檢查中，院方獲報第一時間也前往關心；曾和蔡共事的法官坦言，蔡紹良工作敬業、認真，平日假日幾乎都在加班，數十年如一日，傳出疑過勞住院，令人擔心不捨。

台中高等行政法院人力相當精簡，目前高等庭部分包括院長、庭長及法官等，僅有7個法官、2個合議庭運作，而2023年改制後地方行政庭併入台北、台中及高雄等3個高等行政法院，中高行另設有2個地方庭處理行政訴訟。

傳出法官病倒一事，曾和蔡法官共事的法官描述，蔡年滿60歲但非常認真，帶領合議庭審案專業又細心，且他假日、深夜總是不停加班，數十年如一日。

也有法官說，蔡紹良除了審理案件用心，其為人正派、熱心，對學弟妹也相當照顧，假日見有人來加班也常常問候關心，今傳出疑似過勞病倒送醫，不少人訝異又不捨。