爭風吃醋暴打同居女友險釀情殺案 莽男改依重傷判6年

桃園龍潭一對同居情侶，今年3月初凌晨，雙方因為爭風吃醋起爭執，邱男竟掌摑女友，進而拳毆、拿拔釘器打頭，又拉女友頭部多次撞水泥牆，當場頭破血流重傷送醫。桃檢依家暴殺人未遂罪嫌起訴邱男，桃園地院審結，改依重傷罪判6年徒刑。

犯罪事實指出，32歲邱亞倫與李姓女友同居在龍潭區中興路340巷弄內某公寓，2025年3月4日凌晨0時10分，邱男因細故與李女發生爭執，詎料，邱竟然對女友下重手。

調查指出，邱男先徒手掌摑李女巴掌、拉扯衣領拳毆李女胸口，拿拔釘器朝她的頭部攻擊，然後拉著她的頭部多次撞牆，當成造成李女頭部外傷併硬腦膜下出血及中線偏移、前胸多處鈍挫傷等傷害，經鄰人報警送醫撿回一命，邱事後依家暴殺人未遂罪嫌起訴並遭羈押迄今。

法院審理期間，邱男坦承女友發生爭執後，徒手拉女友頭部多次撞擊牆壁，但他否認持拔釘器毆打；法官綜合卷內事證，認被告邱男雖有持拔釘器毆打女子頭部，但以兩人情侶關係，衝突起因為爭風吃醋，以及事發後邱的急救行為，應認他於行為時並無殺人故意，因此變更起訴法條為重傷罪。

法官審酌，邱男只因和女友為了點小事吵架就動手打人，全然不顧可能造成嚴重後果，李姓女子受傷後，即使接受治療，仍留有一邊手腳沒力的重傷後遺症，不過邱男打人後馬上叫救護車送醫，也承認犯案，算有一點悔意，但法院發現，邱已多次因家暴傷害案判刑，綜合這些情況，量處適當之刑。

承審法官連弘毅宣讀判決主文後，隨即召開是否延押的調查庭，邱男坦白承認自己付不出保釋金，可接受電子腳鐐或手錶的監控，當庭提供新北市鶯歌及桃市中壢區大伯家的地址，以防居無定所繼續羈押。

法扶律師也幫忙求情，表示人證物證調查完成、證據保全完畢，無滅證、串供之虞，邱男對所犯傷害和重傷害犯行坦承不諱，展現對法律責任和誠意，已提供固定居所絕無逃亡意圖，應無羈押必要，請考慮比例原則，以限制住居或其他替代方案；但公訴檢察官反對，請法官審酌，邱男有逃亡可能性，予以適當裁定。

法官諭知，邱男還押看守所，羈押與否的裁定書將待完成後，會通知法扶律師轉告。

