批遠航副董是「叛賊奸臣」...璩美鳳認罪賠錢和解 法院給予緩刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前壹傳媒總編輯璩美鳳前年發表新聞，指遠東航空前副董事長鄭晴文是「叛賊」、「奸臣」，並懷疑鄭的兒子鄭凱仁利用國安局的公職背景，對遠航背信侵占。鄭晴文、鄭凱仁自訴誹謗罪嫌，一審判璩女3月得易科罰金之刑，案件上訴，因璩女與2人和解，台灣高等法院今判璩女3月得易科罰金之刑，並宣告緩刑2年定讞。

璩美鳳先前為壹傳媒媒體公司新聞部總編輯，她2023年10月19日發表網路新聞，內容提及「尤其在遠航的受害事件當中，遠航的叛賊財務長鄭晴文，其子位居國安局的要職，絕對應合理可質疑，鄭之子，是否利用國安局的公職背景，來對遠航進行一系列的背信侵佔等等的罪嫌」、「國安局是否被利用」。

報導內容又指「是否有國家安全局的人員涉嫌其中，也就是：國家安全局的要員涉入，是否危害國家飛航營運安全的巨大影響，這個因果連結，實在是台灣國安的一大惡質與諷刺，值得執政當局深入了解，國安局是否有涉入的可能性」、「國安局勢必要全面徹查，揪出國安單位的黑鼠，才是真正的自清之道！」

鄭晴文、鄭凱仁認為人格、名譽及社會評價受損，而自訴誹謗罪嫌。璩美鳳起初否認犯行，並稱有參考遠東航空前董事長張綱維的告訴狀等，並指自己報導內容是合理評論，且鄭晴文反應後文章也已經下架。

一審認為璩美鳳未經合理查證義務，發表不實言論確實侵害鄭晴文、鄭凱仁的社會評價，依法判璩女3月徒刑，可易科罰金。案件上訴，高院指出，璩美鳳已坦承犯行，並和鄭晴文、鄭凱仁均達成和解，也已經給付和解金，因此予以緩刑，全案定讞。

璩美鳳。圖／聯合報系資料照片
璩美鳳。圖／聯合報系資料照片

