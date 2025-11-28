快訊

中風母不願起床...逆子猛刺胸3刀要妹「幫收屍」 判關20年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市男子許文吉前年因二度中風的母親不願起床、跌倒在地，情緒失控拿刀猛刺母親胸部3刀致死，再傳訊給胞妹「不會痛了」、「我殺了媽媽」，並拿刀割頸自殘，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判20年定讞。

許男（58歲）的母親因二度中風，平日活動必須使用助行器，兩人與許的大姊同住於台南市的住處，而許是母親的主要照顧者。他2023年12月13日上午約6時，在一樓母親的臥室裡，因母親不願起床，許又認為母親故意跌倒在地，情緒失控而到廚房拿刀刺母親左胸3刀。

許犯後持凶刀到廁所割頸自殘，傳LINE給胞妹「不會痛了」，又騎腳踏車離開住處，途中與妹妹通話，再傳訊「我殺了媽媽，趕快回來收屍」後，騎車前往某公墓再度割腕、割頸自殘。

許的胞妹通知大姊去查看，才發現母親倒臥床鋪旁的地板上，緊急送醫仍因氣血胸併硬膜下出血不治死亡。警方獲報逮獲許，他坦承全部犯行，但供稱是不堪長期照顧年近八旬母親的壓力。

台南地方法院國民法官庭一審認為，許手段凶殘，經鑑定有反社會人格，嚴重攻擊傾向，且素行不良，法律意識薄弱，再犯可能性高；許並非不孝之人，實際上照顧母親一年半，但他不是單獨且全日照顧者，造成姊妹心理重大創傷，天人永隔，家族成員仍然無法全然釋懷，一審判刑20年。

許認為量刑過重，提上訴主張，10餘年間獨自照顧母親，生活環境封閉，經濟狀況不佳，因一時情緒失控持刀殺害母親，觀諸社會對「長照悲歌」，希望給予較輕刑度趨勢，應得酌減其刑。

台南高分院二審認為，許雖為母親主要照顧者，但雇有外籍看護，可分擔平日照護工作，且許不用負擔照護母親的費用，二姐平時會提供餐飛，若有結餘則有許取得，他僅因母親不願起床，一時情緒失控持尖刀刺殺三刀，與長照悲歌所指照護者貧病交迫，即使欠缺家庭支持系統，仍勉力獨任照護親人者不同。

二審指出，許曾犯傷害、重傷未遂及妨害公務等罪，犯案後未思及彌補己過，自行報案或請大姊協助將母親送醫，反而離開現場，再傳訊請姊妹收屍，難認犯後當下有何悔意，一審判決沒有違誤，仍維持判20年。案件上訴，最高法院認為判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴定讞。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

