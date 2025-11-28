快訊

左手換右手高於底價30億賣京華城？檢調查非常規交易今約談沈慶京

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

台北地檢署追查京華城土地涉非常規交易案，今年5月約談中石化前任董事長林克銘、現任董座陳瑞隆共22人到案，林、陳分別以5百萬、2百萬元交保，今天檢調約談被告威京集團沈慶京到案，上午9時許沈已抵達調查局北部地區機動工作站。

全案源於，威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，形同左手換右手高價轉賣京華城，涉非常規交易。

今年5月底檢方約談中石化前任董事長林克銘等人，林克銘5百萬交保，中石化現任董座陳瑞隆350萬元交保，藍營智庫經濟學者朱雲鵬擔任中石化獨董120萬元交保，鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保，中石化現任總經理陳穎俊100萬元交保，威京集團法務經理陳俊源80萬元交保，中石化土地開發部副理兼承辦人梁恭儀50萬元交保、高階管理師朱俊嘉40萬交保，京華城董事長陳玉坤、威京集團財務經理張志澄請回。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，包括興富發等建商參與競標，前3次均因底價過高等因素流標，2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以372億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

檢調追查，京華城土地首次招標底價為380億元，第4次標售底價降至342億元，當時興富發曾出價300億元，最後卻由鼎越開發以高於市價30億元得標；外界質疑此筆「點土成金」的交易，是威京集團為解決聯貸壓力，設計出的「左手換右手」解套方案，涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規畫四棟地上19九層、地下7層大樓，2024年爆發容積獎勵弊案，鼎越開發土地遭法院查扣，停工至今。

威京集團主席沈慶京（圖）日前抵達北院時，微笑回頭看著喊加油的支持者，沿途更拱手致意。記者蘇健忠／攝影
威京集團主席沈慶京（圖）日前抵達北院時，微笑回頭看著喊加油的支持者，沿途更拱手致意。記者蘇健忠／攝影

