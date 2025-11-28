掏空誠美材、高價收購蘇震清股票 昔股市「四大金釵」判刑7年

昔日股市「四大金釵」之一的誠美材前副董事長葉美麗，被控與郡宏光電公司董事長林勇任利用子公司茂豐公司假交易，指示茂豐高價買回前立委蘇震清持有的郡宏股票，台北地院今依證交法特別背信等罪判葉女有期徒刑7年。

同案，合議庭判林勇任有期徒刑6年，判茂豐公司財務經理方永慧應執行有期徒刑2年。可上訴。

判書決指出，葉美麗、林勇任均持有郡宏股票，為使郡宏能達成上市目標，共同由茂豐公司以不合理高價向郡宏公司採買ITO導電膜庫存品，減少郡宏的庫存，使茂豐公司、誠美材公司受7675萬元的損害。

因葉美麗有個人資金需求，另藉由郡宏委託茂豐採購COP原料的機會，由方永慧製作內容不實採購訂單，使茂豐公司再委託葉女掌控的寶兌公司與日本郡是公司不實交易，郡宏預付部分貨款給茂豐後，再由茂豐給付全額貨款給寶兌，以此挪用茂豐資金，使茂豐、誠美材受有8825萬元之損害。

此外，葉美麗、林勇任明知郡宏股票每股價值未達15元，不過，葉女私下允諾蘇震清以每股15元對價收購蘇的郡宏股票，再以茂豐、茂宇資金以每股15元高價向蘇震清購買股票，指示方永慧製作倒填日期，造成茂豐、茂宇、誠美材6294萬元的損害。