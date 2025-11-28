身障安置全額補助 台南前社工騙家屬貼錢21萬被判1年10月

台南市府社會局安南區社會福利服務中心約聘莊姓女社工員前年承辦身障者安置護理之家，明知其費用由社會局全額補助，誆稱政府雖有補助，仍需家屬貼錢，詐得現金共21萬元而被訴，台南地院今上午宣判，認她犯利用職務上之機會詐取財物罪判刑1年10月並獲緩刑。

檢方起訴，莊女自2022年4月至2024年10月間止，擔任社會局安南區社福中心約聘社工員，她於前年4月承辦身障者洪女安置在護理之家，並協助其女兒申請慈善基金會捐款。