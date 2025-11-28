竹縣派出所遭搜索！1警投資慘賠涉詐欺25萬交保 警方回應了
竹縣新湖警分局戴姓警員疑借貸投資慘賠無力還款遭告涉詐欺，新北地檢署前天指揮警方搜索湖口派出所並約談戴男，檢察官訊後諭令25萬元交保。新湖分局今早回應，此案均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸。
新北地方檢察署日前指揮警方偵辦湖口派出所戴姓警員遭控涉及詐欺案，並於前天赴派出所執行搜索，範圍包含其辦公座位與備勤室床位。
檢警表示，掌握戴員與相關金流往來異常，為釐清是否涉及吸金、詐欺等不法情事，已扣得相關資料並將其約談到案，目前全案仍在深入偵查中。
據悉，這名警員稱因個人財務壓力借錢投資比特幣，導致資金受損等，才引發友人提告。新湖分局表示，經查戴員從警未滿1年，針對員警違法案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，並用不掩飾、不庇縱、不護短態度，以維警譽風紀。
