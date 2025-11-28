全律會前理事長尤美女被控背信 北檢不起訴處分

前全國律師聯合會理事長尤美女，被控任內擅自與台北律師公會和解，免除北律1638萬餘元債務，並濫用權利以2.3億元購買會館，涉嫌背信。北檢認爲查無違背職務的行為，今天將尤美女不起訴處分。

台北地檢署接獲告發表示，台北律師公會因積欠全律會前身「中華民國律師公會全國聯合會」會費及利息共計新台幣1538萬餘元，並經全聯會起訴求償。尤美女擔任全律會理事長期間，未經全體會員大會討論、同意，擅自與北律和解，免除鉅額債務，讓全律會遭受高達1538萬餘元的損害。

告發提到，尤美女明知全律會113年度的預算書並未編列「購買會館」的經費項目，竟未依相關規定，於民國113年間主導全律會以2.3億元價金，向金敏投資公司購買坐落台北市中正區的會館，並向土地銀行借貸約1.8億元，導致全律會存款一次性虧空，並背負鉅額房貸，尤美女涉嫌刑法背信罪嫌。

台北地檢署調查後，認為尤美女全律會與北律和解、購買會館並無違背職務，今天將尤美女不起訴處分。