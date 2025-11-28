快訊

台東男為躲罰單偷安全帽 失主報警調監視器逮到人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東王姓男子今年5月間騎車外出忘戴安全帽，憂心被警察開罰單，便偷竊他人放在車上的安全帽，遭到法院依竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金及宣告緩刑2年。原先若沒戴安全帽被告發僅需繳納500元罰鍰，這下犯了刑事罪，因小失大。

判決書指出，王男今年5月間騎車外出至大全聯停車場，上路後才發現粗心大意忘記配戴安全帽，憂心自己恐遭警方取締被罰500元，趁停車場人潮略為稀疏之際，徒手竊取他人的安全帽1頂，價值約新台幣300至400元。

遭竊民眾發現安全帽不翼而飛，立即報警處理，警方隨即調閱停車場監視器，循線查出王男涉案。詢問後移送地檢署偵辦，案經檢察官起訴。法院審理後指出，王男犯案動機明確，行為構成竊盜罪，欠缺尊重他人財產的觀念。

然而，考量王男案發後坦承犯行，並與被害人達成調解，且自述家庭經濟狀況中等、教育程度高職畢業，法院綜合其犯罪動機、手段及態度，依法量處拘役10天，得易科罰金，每日折算新台幣1000元，並宣告緩刑2年。

法院指出，王的犯罪行為雖小，但仍提醒民眾尊重他人財產，違法行為終究難逃法網。警方表示，停車場及公共場所安全監控設備是防竊的重要手段，呼籲民眾外出時妥善保管個人財物，避免類似事件再度發生。

台東王姓男子騎車外出忘戴安全帽，偷竊他人放在車上的安全帽，遭到法院依竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金及宣告緩刑2年。本報資料照片
台東王姓男子騎車外出忘戴安全帽，偷竊他人放在車上的安全帽，遭到法院依竊盜罪，判處拘役10天，得易科罰金及宣告緩刑2年。本報資料照片

