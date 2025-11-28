虛偽買賣南華大學宿舍 通姦除罪化推手詐貸1.6億遭聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

富邦綜合開發公司董事長周方慰涉詐貸遭檢方聲押禁見。記者陳正興／攝影
富邦綜合開發董事長周方慰，被控以持有嘉義南華大學集賢樓宿舍產權名義，先以1.12億元與璽美公司簽立不實買賣契約，再與鈞言公司簽立AB契約，表面上以1.6億元將產權賣給鈞言，實際上卻拿2.3億的假契約，向板信商銀詐貸1.61億元；調查局昨天搜索約談13人到案，台北地檢署複訊後認為周方慰涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見、限制出境出海。

調查另發現，鈞言公司也透過代書余國華與宸興公司簽立假租約，向板信商銀申請紓困貸款，成功詐貸3000萬元，檢方同步約談宸興負責人張宸豪、代書余國華、柏昇公司負責人陳柏佑。檢方訊後命張男、陳男各以100萬元交保，均限制出境出海，但張男湊不出錢，改降保50萬元

同案約談璽美公司登記負責人黃美芳、富邦綜合開發會計侯美瑩各50萬元交保、均限制出境出海；璽美公司實際負責人林柏傑另案遭通緝，被調查局拘提到案，漏夜偵訊中。

據了解，周方慰曾聲請釋憲促成「通姦除罪化」，但他過去以假律師名義違法承攬民事訴訟，還用裸照恐嚇前女友說，「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，強迫對方簽下1000萬元「分手賠償」本票。法院依違反律師法、恐嚇取財未遂罪判處1年徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

檢調追查，周方慰曾任富邦綜合開發公司董事長，當時買下嘉義南華大學集賢樓房產，與校方簽訂校外學生套房宿舍包租契約，因履約租金問題衍生民事訴訟，校方後來同意和解，賠償2850萬元給富邦公司，詎料周男卻侵占這筆款項，挪為購買其他房產之用。

據調查，周方慰於2020年間，利用三方契約手法，透過璽美公司賣掉學生宿舍給鈞言公司，原本買賣合約價金為1.12億元，周男卻使用陰陽合約，與買家共謀墊高合約金至2.3億元，成功向銀行貸款7成，金額約1.61億元，形同無本貸款。

璽美公司實際負責人林柏傑涉詐貸遭檢調拘提到案。記者張宏業／攝影
柏昇公司負責人陳柏佑涉詐貸100萬交保。記者陳正興／攝影
璽美公司登記負責人黃美芳涉詐貸50萬交保。記者陳正興／攝影
富邦綜合開發公司會計侯美瑩涉詐貸50萬交保。記者陳正興／攝影
代書余國華涉詐貸遭檢調約談。記者張宏業／攝影
宸興公司負責人張宸豪涉詐貸50萬交保。記者陳正興／攝影
