台糖出租銀髮住宅傳營運爭議對簿公堂 台南地院判業者返還房地

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台糖去年6月將循環銀髮住宅房地出租給家苑公司並簽訂10年租賃契約，但家苑扣除免租期6個月，僅繳納第1期租金且將租賃權轉讓，台糖今年9月表明終止契約後提告，台南地院認家苑有積欠租金、違反法令使用等違約情事，台糖有權終止租約，判家苑返還房地。家苑不服表示將上訴。

台糖主張，去年6月6日點交給家苑，扣除免租期6個月後，應於同年11月20日繳納第1期租金，但家苑除簽約時預納第1期租金外，均未繳付任何租金，經今年1月間催告仍未置理，且未經同意將租賃權轉讓予康緹公司已違反租約。

同時，未依營運管理計畫書將所收取的住戶保證金等費用，辦理信託並繳入信託帳戶；未取得主管機關許可，逕將地下室停車場交由悠勢公司經營；未經許可施作公共區域大廳、違規設置廣告看板；妨礙機電保固廠商進入房地為必要保固及檢查；逕行移除智慧建築認證相關設施設備，均違反租約。

台糖指出，今年2月、3月去函通知家苑限期改善違約事項，仍未改正，並於3月間表示終止租約意思，又於9月底言詞辯論中當庭表明終止租約。

家苑公司主張，該租約缺少契約書首頁及附件，內容不完整；公司已繳納保證金及預繳1個月租金，但台糖迄未點交房地，也未交付房屋竣工圖，所以尚無需給付租金。

家苑表示，康緹負責人也是家苑法定代理人，因公司統一編號被設為警示，帳戶無法使用，在會議中有向台糖反應這個問題，並提及會以第三人名義處理收付帳戶，後來為了解決收付帳款問題，與康緹簽立委託經營契約書，但並非租賃權的讓與，也非委託康緹全面經營管理。

同時，公司投標時已提過營運管理計畫書，也經審查過，惟台糖在公司得標後強勢要求重提修正版營運管理計畫書，且公司還未將爭房地住戶租金信託，是因為台糖利用媒體散布對公司不利消息，以致銀行暫緩其信託申請。　　

家苑指出，因沒有經營停車場能力，才委託悠勢協助管理；雖有在房屋門口設置看板，但依租約約定，只需負擔罰款；沒有妨礙、禁止台糖或保固廠商進入情事。

台南地院認為，家苑有積欠租金、違反法令使用等違約情事，台糖有權終止租約，並依約定於9月25日合法終止租約，並請求家苑返還房地，為有理由，應予准許。

台南地院認家苑公司有積欠租金、違反法令使用等違約情事，台糖有權終止租約，判家苑返還房地。家苑不服表示將上訴。圖／本報資料照
